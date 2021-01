Otras producciones donde puedes ver a Regé-Jean Page, el guapo duque de Hastings en Bridgerton

Si te gustan los dramas al estilo de Orgullo y Prejuicio, no puedes dejar pasar Bridgerton, la nueva serie de Netflix que está causando sensación. Hay intrigas, personajes fuertes, vestuarios hermosos y todos los elementos necesarios para atraparte de principio a fin. Y claro, la participación de Regé-Jean Page como el guapo duque de Hastings que ha dejado sin aliento a más de una (si no es que a todas).

Nacido en Zimbabwe, Regé-Jean se mudó a Londres cuando era adolescente antes de inscribirse en el Drama Centre London. Después de centrarse en el teatro, Regé-Jean buscó suerte en la televisión, con apariciones en series y mini series que forjaron su carrera. El actor ahora tiene 30 años y se ha convertido en el galán del momento.

Ahora, este guapo actor está dando mucho de qué hablar por su talento en el melodrama, su sensual acento y su atractivo físico. Si ya has terminado la primera temporada de Bridgerton y no puedes esperar a la segunda, éstas son algunas de las producciones en las que puedes seguir viendo al encantador Regé-Jean Page.

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, 2011

Aunque no se trata de un personaje específico, su aparición no pasa desapercibida pues se coloca justo al lado de Emma Watson, en una de las escenas más tensas. Quizá no tenías idea de que se trataba de él pero no hay duda de que llamó la atención. Fue durante la boda de Bill Weasley y Fleur Delacour. cuando un Patronus de Kingsley Shacklebolt interrumpe la fiesta, diciendo que Voldemort había tomado el control del Ministerio de Magia, paralizando a todos los invitados. Ey, ¿cuántos pueden decir que fueron parte de uno de los fenómenos más importantes de la época?

Survivor, 2015.

Una película de suspenso de espías de acción británico-estadounidense de 2015 dirigida por James McTeigue, Es protagonizada por Milla Jovovich y Pierce Brosnan. En la cinta, el originario de Zimbawe interpreta a Robert Purvell.

The Merchant of Venice. Solanio. 2016

Mortal Engines . Captain Khora. 2018

Sylvie's Love. Chico

Regè-Jean también realizó dos cortometrajes, uno llamado Troublemaker (2004) y otro Second Summer of Love. Rupert (2016)

Regé-Jean se ha vuelto viral en las redes sociales después de su participación en Bridgerton. - Instagram @regejean

Apariciones en televisión:

Casualty (2005) como Daniel Kimpton en el episodio "Teacher's Pet/Crash and Burn".

Fresh Meat (2013) como Dean en dos episodios.

Waterloo Road (2015) como Guy Braxton en ocho episodios.

Roots (2016) como Chicken George -miniserie

Spark (2016) como Alex Lavelle – programa piloto.

For the People como Leonard Knox en 20 episodios.

Cinderella: A Comic Relief Pantomime for Christmas (2020) como el Príncipe Encantador. Un especial de Navidad de la BBC.

Regé-Jean Page en Bridgerton, Netflix. - Instagram @joannacortesimoes

¿El próximo James Bond?

La firma de apuestas británica Ladbrokes ha dicho que Regé-Jean Page está siendo considerado para ser un nuevo James Bond. Según rumores, el actor podría ser el reemplazo de Daniel Craig, cuya salida será oficial en "No Time to Die".

El representante de Ladbrokes, Alex Apati, dijo a la revista Variety: “Tom Hardy sigue liderando el camino como favorito, con James Norton muy cerca en segundo lugar. Pero realmente es todo para jugar en la carrera por el 007 y [Regé-Jean Page] tiene una gran oportunidad si las probabilidades son algo por lo que pasar ". Así que quién sabe, quizá próximamente agreguemos ésta producción a la lista. Lo que es un hecho, es que este guapo zimbabuense está en la mira, ascendiendo rápidamente con posibles futuros proyectos.

Instagram @regejean

Más de este tema

Él es Regé-Jean Page, el guapo duque de Hastings en Bridgerton que está robando suspiros

La guía para saber quién es cada personaje en 'Los Bridgerton'

Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de Los Bridgerton

Te recomendamos en video