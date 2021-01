Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de Los Bridgerton

Los Bridgerton es la nueva serie de Netflix que ha logrado cautivar al público con su primera temporada, tanto que ya muchos se preguntan qué pasará en la segunda entrega y cuándo podrán ver los nuevos capítulos. A continuación te damos un adelanto de todo lo que se sabe hasta ahora de la próxima temporada de esta serie.

Los Bridgerton: la segunda temporada no será protagonizada por Daphne

'Los Bridgerton', está basada en una serie de libros con el mismo nombre, de la autora Julia Quinn. La familia Bridgerton se enfrenta a las dificultades de pertenecer a la alta sociedad inglesa, llena de glamour, secretos y chismes que ponen en peligro el futuro de los herederos. La historia se centra en los miembros más jóvenes, quienes aprenden cómo navegar el mundo de las apariencias al mismo tiempo que descubren la vida adulta.

La familia Bridgerton se enfrenta a las dificultades de pertenecer a la alta sociedad inglesa, llena de glamour, secretos y chismes que ponen en peligro el futuro de los herederos. - Instagram

La primera temporada estuvo basada en el libro The Duke and I que cuenta la historia de cómo Daphne encuentra el verdadero amor, se casa y finalmente tienen un hijo juntos. Sin embargo la historia no termina ahí, ya que la saga de Julia Quinn es bastante extensa y cuenta con diez libros más.

Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), es una joven hermosa e inteligente que está en edad casadera, sin embargo nadie quiere casarse con ella.. - Instagram

El libro que continúa con la historia de la familia es The Viscount who Loved Me, el cual narra la historia de Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia quien perdió a su amada en la temporada 1. Ahora busca una esposa, pero no como un acto de amor como lo hizo su hermana, sino como un deber para continuar con el apellido Bridgerton.

Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia quien perdió a su amada en la temporada 1. Ahora busca una esposa, pero no como un acto de amor como lo hizo su hermana, sino como un deber. - Instagram

Ya que la historia se centra en la familia, es probable que todos sus miembros vuelvan a aparecer en la segunda temporada, a excepción de Collin que al final de la primera temporada decide reparar su corazón roto huyendo de todo y emprendiendo un viaje por el mundo.

En el papel de Marina Thompson, interpretará a la prima de la familia Featherington que causa sensación entre los jóvenes al llegar a vivir con sus familiares. - Instagram

Por otra parte la primera entrega de la serie dejó muchas preguntas en el aire, como ¿Qué pasará con Eloise ahora que está por ser presentada en sociedad, tendrá que dejar de lado su sueño de ser una escritora soltera o deberá contraer matrimonio como su hermana?, ¿Marina Thompson logrará llevar un matrimonio exitoso a pesar de su unión por conveniencia y su embarazo secreto?, ¿Qué hará Benedict para poder vivir su vida lejos de los chismes y la heteronorma?.

La actriz de "The line of duty" interpreta el papel de Eloise Bridgerton que tiene una visión más moderna de la vida y menos interés por convertirse en una debutante. - Instagram

Aunque los fanáticos de los libros puedan pensar que ya saben qué pasará en las temporadas siguientes, la verdad es que la serie ha probado que algunos cambios son necesarios para su adaptación a la pantalla. Por ejemplo en la primera temporada aunque muchas cayeron rendidas al ver las escenas en las que Simon practicaba box y mostraba sus abdominales, esto no existe en el libro, sino que es una adición por parte de los productores para mostrar otro lado de la personalidad del duque.

"Los Bridgerton" promete mostrar un lado mucho más ostentoso al desarrollarse en el contexto de la realeza británica y sus excentricidades. - Instagram

Hasta ahora no se sabe cuando se estrenará la segunda temporada de The Bridgertons, pero se rumora que su rodaje podría comenzar en marzo, lo que indicaría que podría estrenarse a finales de este año o principios de 2022.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: