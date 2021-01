Él es Regé-Jean Page, el guapo duque de Hastings en Bridgerton que está robando suspiros

Si ya viste Bridgerton y no pudiste dejar de notar al duque de Hastings seguramente fue que sucumbiste ante los encantos del protagonista, Regé-Jean Page, quien se ha vuelto muy popular a raíz de la serie de Netflix.

En el dramático donde saca su lado más seductor en compañía de Phoebe Dynevor, se vuelve la contraparte amorosa de Daphne, una joven que ya alcanza la edad para el matrimonio pero una publicación echa por tierra su reputación ante otros pretendientes.

En la búsqueda de una pareja para sentenciar la unión de por vida en la que haya amor y no solo intereses económicos, aparece Simon Basset, el nombre real del personaje ubicado en el periodo de la regencia británica, que también ha conquistado a todas las espectadoras.

Regé-Jean Page en Bridgerton, Netflix. - Instagram @joannacortesimoes

Regé-Jean Page, la nueva cara de Netflix

Además de su atractivo físico, el talento y su buena actuación han posicionado al oriundo de Londres pero criado en Harare, Zimbabwe, como uno de los favoritos de la audiencia.

Para eso, tuvo que recorrer un largo camino desde África subsahariana a la capital británica a la que se mudó a los 14 años para seguir su pasión por las artes escénicas y estudiar en el Drama Centre London, del cual egresó en 2013.

De acuerdo con la reseña de Hola, actualmente tiene 30 años y en su historial hay papeles en la película The History Boys, la obra de teatro El Mercader de Venecia acompañando a Jonathan Price y la serie de la BBC, Waterloo Road.

Asimismo participó en la serie Roots, el drama de ABC For the people, donde conoció a la productora Shonda Rhimes, la responsable detrás de Bridgerton para el servicio de streaming; y en las películas Engines y Sylvie’s Love.

El actor en la alfombra roja. - Instagram @regejean

Sin embargo, pese a que ha tenido la oportunidad de desarrollar su carrera, eso no lo ha vuelto esquivo a momentos en los que ha tenido que luchar contra el racismo y la discriminación.

“No ayuda en nada cuando la gente dice que no ve el color (de la piel). Por favor, háganlo, porque si no lo haces, no me ves. Y no ves cómo camino por el mundo, ni entiendes las conversaciones que estamos teniendo sobre el color, porque para ti no existe”, afirmó en una entrevista, citada por el mismo medio.

De hecho, su participación en la trama histórica busca darle visibilidad y normalizar "la presencia de diferentes razas en todos los estratos de la sociedad, incluida la aristocracia", explicaron.

Regé-Jean se ha vuelto viral en las redes sociales después de su participación en Bridgerton. - Instagram @regejean

Más allá del actor

Pero fuera de su perfil de estrella televisiva, Regé-Jean Page tiene muchas otras cosas qué contar como el curioso hecho de que formó parte de una banda de punk durante su adolescencia.

De acuerdo con The Huffington Post, junto con su hermano Tose armaron la agrupación que coincidió con su etapa más rebelde en la que se tiñó el pelo de azul, verde y morado, además que le dio la confianza para desafiar a los críticos.

El actor está soltero o tiene un romance fuera de su vida pública. - Instagram @joblomovienetwork

Por otro lado, afirmó en una entrevista oficial de Netflix que adora el café y que por eso durante las grabaciones suele pasar su tiempo libre con una taza en la mano. “Soy un ser de cafeína cuando trabajo. Es un vicio”, dijo.

De momento no se le conoce públicamente ninguna relación amorosa, aunque aseguró no estar muy lejos de la personalidad seductora del duque de Hastings.

I should believe "to spoon" now takes on quite a different meaning indeed. pic.twitter.com/KTmsDDlCJM — Bridgerton (@bridgerton) December 29, 2020

“Soy un gran fanático del romance como concepto. El romance es algo maravilloso y necesitamos más en el mundo”, le reveló a Entertainment Weekly.

