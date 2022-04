Violeta Isfel divide opiniones tras revelar que “le debe su carrera” a Luis de Llano

Ha pasado más de un mes desde que Sasha Sökol publicó su testimonio sobre el abuso que vivió por parte de Luis de Llano. En este, la cantante aseveró que fue algo que “la marcó para siempre” y se cuestionó qué habría sido de su vida si el productor no se hubiese metido con ella.

A raíz de esto, algunas actrices como Rebecca Jones mostraron públicamente su apoyo a Sasha, asegurando que la industria siempre ha estado llena de “silencios” y encubrimientos de abusos.

Sin embargo, también hubo quien aseguró no haber tenido malas experiencias con el productor, como sucedió con Andrea Legarreta, quien dijo que fue una de las personas que la ayudó en su carrera. “Yo conozco a Luis de Llano desde hace muchos años, de hecho es la primer persona que a mí me dio la oportunidad y nunca jamás, nunca noté nada extraño. Conmigo siempre fue un hombre muy respetuoso”, aseveró tras ser cuestionada por el caso de Sasha.

Sasha Sökol Luis de Llano enivó un comunicado que indignó a todos

Ahora es Violeta Isfel quien dividió opiniones pues también dijo que De Llano siempre fue “muy respetuoso” con ella y que a él “le debe su carrera”.

“Yo trabajé con el señor Luis de Llano cuando tenía 23 años, yo le debo mi carrera porque gracias a que él me dio la oportunidad de hacer a ‘Antonella’ hubo un antes y un después en mi carrera” , reveló para el programa De primera mano.

La actriz fue parte del elenco de la telenovela “Atrévete a soñar”, la cual fue producida por Luis de Llano en 2009.

En la historia, Isfel dio vida a “Antonella”, la rival de la protagonista que terminó siendo uno de los personajes favoritos de la audiencia por el gran carisma que le inyectó.

Violeta Isfel Violeta Isfel protagonizó "Atrévete a Soñar" junto a Danna Paola

Isfel destacó que el productor siempre la trató con mucho respecto y recalcó que en todos los años que lleva en la industria, jamás ha recibido propuestas indecorosas.

“Conmigo siempre se manejó con respeto, conmigo siempre fue al trabajo. Me enseñaron muchísimo. Yo te puedo hablar desde lo que a mí me sucedió, y yo estoy agradecida con él porque me dio la oportunidad de demostrar que soy una actriz capaz en todos los ámbitos y él siempre respetó y admiró mi trabajo”, expresó.

El productor también estuvo a cargo de otros éxitos juveniles como “Agujetas de color de rosa”, “Alcanzar una estrella 1 y 2″, y “Baila conmigo”. Y mientras que otras estrellas de sus programas no se han pronunciado al respecto, los comentarios de Violeta dividieron opiniones.

“De Llano no se le insinuó a ella, porque ya era mayor de edad en ese proyecto!!!”. “Da gracias que no te tocó a ti pero deberías de mostrar empatía por lo que sufrió Sasha y otras niñas”. “Estos pedofilos escogen como si fueran muñecas de aparador y todavía dicen que “es todo un caballero” y que “siempre fue respetuoso” ¡guácala!”. “Que no te haya acosado no significa que sea algo bueno, no normalicemos los delitos que comentió”, se lee en redes sociales.

Violeta Isfel

El caso de Sasha no debe volver a quedar en el olvido ni normalizarse

Lo que sucedió entre la cantante y el productor era un secreto a voces pero la sociedad lo tenía tan normalizado que no hubo consecuencia alguna.

En 2012, el documental Gimme Tha Power, de la banda Molotov, expuso la condición que el productor le pedía a las chicas que acudían con él.

“Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperado. Entonces la siento y le digo tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar. Estás guapa; en las fotos te ves bien, tienes buen look”, dijo de Llano al locutor de radio y cineasta, Olallo Rubio en una entrevista.

Sasha tenía apenas 14 años cuando inició una relación con De Llano, de entonces 39 años. La experiencia de cada quien en el medio es diferente pero no significa que hay que ignorar lo que otros vivieron. No hay que alimentar la violencia machista con indiferencia, burlas, revictimización ni tampoco normalizando los abusos.