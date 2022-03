Rebecca Jones envía mensaje a Sasha Sokol y habla de los tiempos de silencios y abusos que se vivía en la época

A varias semanas de que Sasha Sökol alzó la voz acerca del abuso que sufrió por parte de Luis de Llano, famosas siguen mostrando su apoyo.

El caso no puede quedar en el olvido y no podemos seguir normalizando la violencia machista. Por eso, Rebecca Jones decidió enviar un contundente mensaje sobre lo sucedido y agradeció a Sasha por haberse convertido en la voz de muchas mujeres y niñas que son abusadas.

“Te conocí por Timbiriche, como todo Mexico y te vi crecer jugueteando en los pasillos de la televisora con ellos. Pero me crucé por vez primera contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos. Yo tenía 26 años así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis De Llano, a quien conocía pues trabajé muy al principio de mi carrera con el. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mi, siendo que el era un señor y tu una niña”, se lee en el textó que la actriz publicó en Instagram.

Rebecca Jones Rebecca Jones compartió créditos con Sasha Sökol en "La Vida en el Espejo"

Jones afirmó que si las cosas hubiesen pasado en la actualidad, habría denunciado sin embargo, aceptó que en aquella época todo era diferente pues había muchos “silencios y secretos” que llevaba a tantos abusos.

“Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría. Sin embargo, las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto, vivíamos tiempos de silencios y secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada; de sentirme “agradecida” y “suertuda” por nunca haber sido presa de nadie en un medio que podía ser, sabido por todos, tan dañino y depredador”.

La actriz también habló de cómo estaba tan normalizado saber de casos como el de Sasha ya que se pensaba que “era parte” del trabajo.

Sasha Sokol Sasha Sokol fue una de las primeras en integrarse al grupo Timbiriche, entre 1980 y 1981

“Era “lo normal”, decían algunos, venía con la chamba. Eso nos acostumbraron a pensar”.

Jones mencionó que se sorprendió por el cambio que tuvo Sasha muchos años después, ya que se había recuperado de sus adicciones y cómo la sociedad sólo se había dedicado a criticarla. Pero agradeció el valor y la fuerza con la que enfrentó la adversidad.

“...Y sin embargo jamás perdiste el coraje por sobrevivir a una serie de abusos que mermaron tu vida. Ahora por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar @sashasokolova de mi corazón ♥️ Gracias Sasha, por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo, porque el abuso a las #mujeres y #niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto, por eso tu proceso para llegar a esto, no fue fácil, te tomó 33 años quitarte esa culpa y dolor. Eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente”, finalizó.

Hablar sobre lo que pasó con Sasha no es una moda, es la realidad de muchas y es momento de hacerle frente

Sasha Sökol Sasha Sökol tenía 14 años cuando Luis de Llano, de entonces 39 años, inició una relación sentimental con ella

No importa qué tan repitivo parezca, el caso de Sasha, no puede quedar como “un chisme de farándula más”. La cantante tenía apenas 14 años cuando el productor, de entonces 39 años, inició una relación sentimental con ella que duró cuatro años.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre” — Sasha Sökol

Las mujeres deberíamos pensar que es cuestión de suerte que “esas cosas” no nos pasen; deberíamos estar seguras de que no pasarán y punto.

Es momento de entender que esta lucha no es un capricho o que a las mujeres que sufren violencia no es porque “se lo buscaron” o porque “no las cuidaron”. Hoy más que nunca debemos alzar la voz, tener mayor empatía y entender que el único culpable siempre será el abusador.