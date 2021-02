Es momento de dejar de cuestionar a las mujeres que denuncian por no haberse alejado antes.

En los últimos días el tema de la violencia sexual que sufrimos las mujeres ha estado muy latente en redes sociales debido a las denuncias de famosas como la youtuber mexicana Nath Campos y la actriz Evan Rachel Wood. Junto a ellas, muchas otras mujeres decidieron alzar la voz con el fin de poner un alto a los hombres que consideran a las mujeres objetos que pueden usar a su antojo.

El caso de Nath Campos, causó gran indignación no sólo por la denuncia en sí sino por todos los señalamientos y cuestionamientos a los que se enfrentó por parte de usuarios de redes sociales y de los conductores del programa Hoy.

Pasaron meses para que la Youtuber pudiera hacer la denuncia correspondiente y tuviera el valor para contar su historia sin embargo, los comentarios de las conductoras Andrea Legarreta y Martha Figueroa, así como Arath de la Torre dejaron mucho qué desear.

Hoy en «HOY»: Como culpar a una víctima de ser violada.

Arath De La Torre, Andrea Legarreta y Martha Figueroa son tendencia por la manera en la que este "talento" de Televisa se expresó de Nath Campos y el abuso que denunció públicamente. pic.twitter.com/Ks4D0f5s34 — ¿Que ha Pasado? (@qhp_tt) January 26, 2021

"Es que dice desperté y lo vi ahí…¿y por qué despertaste ahí? pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde te dormiste, ni quien estabas, ni qué…El tema es no pierdas la consciencia para llegar a eso", dice Martha Figueroa, mientras que Andrea Legarreta aseguró que esto causa confusión porque "denuncian pero siguen teniendo una relación cercana con quien denuncian".

Con Evan Rachel Wood la situación no fue diferente. La actriz denunció hostigamiento, amenazas y violencia sexual por parte de su ex pareja, el músico Marilyn Manson. Sin embargo, debido al estrafalario estilo del intérprete de Beautiful People, muchos optaron por llamar a Evan Rachel "exagerada" y también la culparon "por no haberse alejado de él" si ya sabía que era así.

La actriz Evan Rachel Wood destapó toda una olla de denuncias sobre abusos sexuales por parte de Manson. - Agencias

Si navegas por las redes sociales en cada una de las notas que sacan sobre mujeres siendo acosadas o violentadas por sus parejas, los comentarios de los usuarios dejan ver que no entienden el problema.

Cuestionar por qué no se alejaron antes es gravísimo ya que cualquier tipo de violencia genera un profundo trauma y superarlo no es como tomar un medicamento cuando tienes un resfriado. Sanar y tomar fuerza para alzar la voz es un proceso y aunque pasen diez, veinte o treinta años para que la víctima denuncie, sigue siendo igual de válido..

Hay muchas implicaciones detrás, cosas que jamás entenderá alguien que no lo ha vivido. Sin embargo, es nuestro deber ser empáticos y dejar de culpar a la víctima antes de al agresor. El único responsable y culpable de una violación es el violador. Punto.

No debería ser una broma ni tampoco un objeto de debate en un programa de entretenimiento ni una razón para convertir a las mujeres en blanco de críticas.

Ninguna mujer que ha sido violentada quiere quedarse con su agresor. Ninguna mujer que ha sufrido de abuso disfruta de la compañía de su agresor. ¿Por qué creen que es así? Muchas mujeres están obligadas a quedarse con quien las violenta. Algunas tienen que soportar estar en la misma área de trabajo con jefes y compañeros violentadores; otras son hijas que viven con sus padres violadores o esposas que no tienen escapatoria de sus maridos abusivos. Las amenazas y el miedo son un factor que provoca que no salgan de ahí. Y claro, el famoso "pacto patriarcal" que hace que entre hombres se unan para encubrir y solapar las malas acciones de amigos o familiares, lo que provoca que una se sienta culpable o exagerada.

La sociedad ha normalizado tanto la cultura de la violación que incluso bromea sobre ello, lo que hace que pase desapercibida cuando sucede. Es momento de dejar de cuestionar a las mujeres que denuncian por no haberse alejado antes.

Todas las mujeres conocemos a otra mujer que ha sufrido violencia sexual, pero qué casualidad que los hombres nunca conocen a otros hombres que agredieron. 🤔 Dejen de ser parte del problema y empiecen a ser parte de la solución: rompan el pacto patriarcal. pic.twitter.com/0n6xIQSYpQ — Pris ✨ ☂️💚 (@prispalomares) January 23, 2021

