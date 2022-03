Anne Hathaway y Sandra Bullock nos inspiran a tomar riesgos con outfits coloridos

Sandra Bullock y Anne Hathway son dos mujeres imposibles de ignorar. A pesar de que no suelen estar activas en redes sociales (Sandra ni siquiera está interesada en abrir una cuenta en Instagram), siempre dan algo de qué hablar.

Ambas son hermosas y talentosas y tienen un estilo impecable con el que inspiran a muchas a tomar riesgos con su propia imagen.

Recientemente sorprendieron luciendo espectaculares, listas para promocionar sus nuevos proyectos, declarando los colores como un must esta temporada.

Anne Hathaway

La estrella de “The Devil Wears Prada” dejó a todos boquiabiertos con un mono arcoíris lleno de brillo. Hathaway sin duda consolidó su estatus como ícono de la moda. Ella fue fotografiada en las calles de la ciudad de Nueva York derrochando estilo.

El mono de pierna ancha con lunares arcoíris y un cinturón ceñido a la cintura enmarcó su figura de forma espectacular. El look estuvo acompañado por un blazer de gran tamaño a juego, tacones morados con tiras y joyas minimalistas. La cola de caballo casual de Hathaway hizo que la apariencia se sintiera más sólida y fue la elección perfecta para su aparición en The Late Show With Stephen Colbert.

En otras ocasiones también se ha dejado ver llena de color y es que como mujer poderosa que es, Anne sabe que una de las claves del éxito está en transmitir seguridad con tu imagen.

El rojo es uno de los colores que predomina en el armario de la actriz y así lo ha dejado ver en muchas de sus apariciones públicas. Se trata de un color que representa pasión, calidez y sexualidad. Aunque también suele ser relacionado con agresión, tu actitud hará que la gente se concentre en el poder que emana de ti.

Anne Hathaway El rojo es uno de los colores predominantes en el armario de Anne Hathaway

Durante siglos, los colores han sido utilizados para definir el estatus de una persona así como para persuadir y conquistar. Todos los elementos que utilicemos tendrán un significado según el color, incluso si son en tonos neutros.

Sandra Bullock

La actriz siempre da al blanco cuando se trata de lucir fabulosa. Bullock tiene predilección por las piezas únicas que encarnan su personalidad relajada pero divertida.

Recientemente se dejó ver con un mono recortado en la Conferencia y Festivales SXSW. Ella optó por combinar distintos tonos de rojo, lo cual le viene a la perfección.

Bullock complementó con tacones en punta (de Sarah Flint) y un traje sastre de la colección Primavera/Verano 2022 de Stella McCartney. Llevaba un blazer ajustado y pantalones anchos, que tenían un detalle de cordón único.

La pieza más llamativa de su atuendo fue su body rojo coral con recortes, también de la marca de la diseñadora, que presentaba dos recortes en forma de diamante en el medio y tenía un escote pronunciado.

Nada grita más «poder» que un blazer a la medida. Es un elemento básico del guardarropa que toda mujer debería tener. Y no, no tiene que ser en tonos neutros. Puedes optar por colores brillantes y todas las miradas estarán sobre ti con admiración.

Sandra es fiel partidaria del color block y es algo que definitivamente tienes que intentar.

Combinar colores brillantes e inesperados en el mismo atuendo parece una idea alocada pero puedes probar de poco en poco como lo hace Bullock. Esto es vestir de un mismo tono pero con distintos matices del mismo por ejemplo, tonos de rosa y rojo.