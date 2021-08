5 lecciones de Anne Hathaway para vestirte como una mujer emprendedora

Anne Hathaway es una de las estrellas más multitalentosas y asediadas del espectáculo. Y es que no sólo enamora con su belleza sino también con su estilo y carisma.

La actriz ha sido reconocida por perfeccionar magistralmente el arte de vestir atemporalmente. Con su porte y elegancia, ella siempre hace que las miradas la sigan, convirtiéndose en una inspiración para muchas.

Después de un papel destacado en The Princess Diaries de 2001, la estrella apareció en películas como Interstellar, Love and Other Drugs, The Devil Wears Prada, The Intern, Ocean’s 8, entre muchas otras.

Aunque también es una de las estrellas más herméticas, pues no suele mostrar su día a día en redes sociales, cada vez que es captada por la cámara, deja a todos boquiabiertos.

Quizá el haber aparecido en películas con personajes tan sofisticados como en Devil Wears Prada y The Intern, hicieron que Hathaway adaptar un estilo glamaoroso de mujer emprendedora.

Lo que es un hecho es que gracias a esos looks, la actriz nos ha inspirado para renovar nuestro armario y darle un giro más sofisticado a nuestro look. Aquí algunas de las lecciones que hemos aprendido de ella.

Simple y casual pero sin perder el estilo

El atuendo informal de negocios es perfecto para verte más amigable pero con seguridad. Es perfecto para un ambiente de oficina más informal, una reunión o cita de negocios fuera e incluso aplica para entornos no laborales. Usalmente consiste en camisetas, jeans y zapatos abiertos altos o zapatillas al suelo.

Look smart casual

Vestir “smart casual” no es tan complicado como parec y Anne lo ha demostrado en varias ocasiones. Es otra forma de atuendo informal de negocios con un toque elegante. Te da la oportunidad de combinar prendas y accesorios más modernos con algo clásico. Es perfecto para transmitir poder y porte para convencer a cualquiera de que no dejarás pasar un buen negocio.

No le tengas miedo al color

Mientras que muchos piensan que añadir color a tu atuendo de negocios le resta formalidad a tu look, la verdad es todo lo contrario. Los colores son poderosos y más cuando sabes combinarlos correctamente. Anne siempre se ha caracterizado por llevar combinaciones sobrias pero cuando añade un poco de color, es inevitable dejar de admirarla.

El secreto está en comenzar a utilizarlo combinando accesorios discretos y otras piezas en tonos neutros. Lo importante es que siempre refleje tu personalidad y la seguridad que sientes. Tener un guardarropa colorido no es un error, siempre y cuando no uses varios colores llamativos a la vez.

Un blazer es el mejor aliado para darle un giro sofisticado a tu look

Puedes vestirte con ropa casual o más formal y un blazer siempre hará la diferencia. No tiene que ser demasiado serio en tonos azul o negro, también puedes jugar con un poco de color y verte más relajada sin perder poder.

Pantalones y blusas: comodidad y estilo

Ser una mujer de negocios no significa que sólo debas andar con camisas apretadas. Una blusa bonita es esencial en tu guardarropa se pueden mezclar y combinar con el resto de tus elementos esenciales para crear una apariencia más formal según sea necesario.

Igual sucede con los pantalones. Puedes tener un par más casual que no son demasiado ajustados o informales. Ésta es una de las combinaciones ganadoras que Hathaway utilizó en The Intern y que puedes replicar fácilmente.

