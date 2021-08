Famosas que prueban que la “juventud eterna” está en alejarse del drama

Estas famosas han protagonizados las cintas más exitosas de la pantalla y se han convertido en figuras muy queridas por todos. Con el paso de los años, nos han enseñado lecciones de vida y amor propio, dejando claro que lo más importante es abrazar lo que somos y dejar de tratar de cumplir expectativas ajenas.

Algunas han optado por estar completamente fuera del ojo público y enfocarse únicamente en su trabajo. Otras se han acercado a los fans a través de publicaciones constantes en sus redes sociales.

Lo que todas ellas tienen en común es que no están dispuestas a lidiar con el drama ni tampoco con los haters que sólo se dedican a criticar, demostrando que es la mejor forma de mantenerse felices y “eternamente jóvenes”.

Julia Roberts

La protagonista de “Mujer Bonita” nos ha enseñado que las mujeres no tenemos una “fecha de caducidad” que diga cuándo dejamos de ser bellas. Ella no busca llamar la atención de nadie ni tampoco quiere protagonizar tabloides de chismes. Simplemente está dedicada a vivir su vida en paz, al lado de su familia. La actriz actualmente tiene 53 años pero ¡definitivamente el tiempo no pasa en ella!

Sandra Bullock

Sandra es una de esas famosas que todos aman a pesar de no ser tan pública como otras. Ella sólo está concentrada en lo suyo y no está interesada en mostrar más allá de su trabajo. A sus 57 años, Bullock definitivamente luce mucho más joven y parte de su secreto está en alejarse del drama.

La actriz no necesita responder a los tabloides amarillistas ni tampoco responder críticas. Su trabajo habla por sí solo: ha ganado premios en múltiples ocasiones por su trayectoria y es parte de proyectos que buscan mejorar la posición de las mujeres en la industria cinematográfica. También ha sido reconocida por su trabajo altruista al hacer donaciones frente a desastres naturales.

Jennifer Aniston

Con 52 años de edad, la actriz sigue siendo considerada una de las más bellas y queridas de la industria. Ella nos ha enseñado que la clave de la juventud y la felicidad está en enfocarnos en nuestro bienestar, en mantenernos auténticas y en dejar de tenerle miedo a los años. Además, ella ha dejado claro que no sigue expectativas ajenas y que disfruta de darse pequeños placeres.

“Mira, como muy bien y hago ejercicio, pero también me complazco cuando quiero. No me muero de hambre de forma extremista. No me vas a quitar el café, los lácteos ni la copa de vino porque me sentiría devastada”, dijo Aniston sobre el estilo de vida que lleva.

Catherine Zeta-Jones

A sus 51 años, Catherine Zeta-Jones ha demostrado que llevar una vida lejos del drama es la clave para ser feliz y mantenerse joven. Aunque suele ser activa en redes sociales, no se enfoca en responder malos comentario ni tampoco en pelearse con la prensa ni nadie que rompa con su paz.

En su cuenta de Instagram se puede ver cómo la actriz de “La leyenda del Zorro” disfruta de su tiempo libre viajando, haciendo ejercicio o enfocándose en su negocio de café.

Diane Keaton

La actriz de 75 años es una de las figuras más admiradas y respetadas de la industria por su amplia trayectoria y labor altruista. Ella ha sorprendido por su gran estilo, con el cual desde joven ha roto estereotipos.

Diane ha dejado a todos boquiabiertos con sus interpretaciones en pantalla pero también con su gran atractivo físico. Parte del secreto de su “eterna juventud” está en su actitud pues ella sigue haciendo lo que le gusta, lejos de quienes opinan que “ya no está en edad”. También se ha mantenido fiel a su estilo, siempre experimentando.

