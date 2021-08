Salma Hayek y Sofía Vergara dan lecciones sobre ignorar a quienes critican su estilo

Salma Hayek y Sofía Vergara se han ganado un lugar privilegiado en Hollywood gracias a su belleza, carisma y talento. La mexicana y la colombiana llevan años imponiéndose con su estilo y fuerte carácter, demostrando por qué las latinas dominan el mundo

Ambas han robado suspiros y se han convertido en referentes de moda con su extravagante estilo, demostrando que no hay una edad para lucir y sentirte sexy.

Los escotes pronunciados, los vestidos ceñidos, los brillos y las joyas no pueden faltar en su armario.

“Estoy muy agradecida y orgullosa por cada uno de mis 54 años”, escribió Salma en su +ultimo cumpleaños.

Eso sí, entre todos los halagaos y reconocimiento que los fans plasman en sus redes sociales, las actrices no se han escapado de las críticas pues hay quienes consideran que “ya no están en edad”

Salma Hayek tiene 54 años y Sofía Vergara 49 años y nos han enseñado que las mujeres no tenemos “fecha de caducidad” ni tampoco la obligación de gustarle a nadie.

Ella no se dejan llevar por el qué dirán ni tampoco pierden el tiempo contestando críticas o cayendo en provocaciones de los haters.

La sociedad nos ha hecho creer que cuando pasamos de los 40, debemos cambiar nuestro estilo y comportarnos “como alguien de la edad”. ¡Como si hubiese un manual de la vida perfecta!

Dentro de esa exigencia, está la presión de ser profesionales, de haber formado una familia y encima, mantener cierto aspecto. Lo que es contradictorio es que también las critican por someterse a cirugías para “negar su edad” o seguir luciendo su cuerpo a su antojo.

Constantemente nos bombardean con la idea de que nuestro físico es lo que determina cuánto valemos y que llega un momento en el que “no vale la pena” pensar en divertirnos porque “ya no es tiempo”.

Es momento de aprender que no estamos para cumplir con expectativas ajenas.

Las mujeres siempre nos hemos enfrentado a la presión de ser perfectas siguiendo estándares poco realistas que la sociedad ha impuesto por años. Ahora es momento de cambiar las reglas del juego y seguir lo que nos haga más felices.

No dejes de experimentar con cambios de look o con un nuevo estilo de vestir. ¡Este es tu momento! Ya no te preocupes por el qué dirán A estas alturas sabes perfectamente lo que te hace feliz y lo que no pero sobretodo, sabes que no tienes por qué ir por la vida complaciendo a otros.

¿Quién dijo que una mujer ya no puede ser deseable? ¿Quién dice que una ya no está para nutrir su mente y explorar nuevos horizontes? Ya has pasado por muchas decepciones, rupturas y dolores de cabeza como para estancarte en expectativas vacías.

No necesitas aprobación de nadie ni tampoco seguir los estándares de belleza impuestos por otros. Has aprendido a mantenerte auténtica, le guste a quien le guste.

No dejes que nada te derrote. No dejes que los comentarios ajenos o las creencias sociales se conviertan en una barrera para seguir cumpliendo tus sueños. No tienes que tener una rutina monótona pasando de los 40 así que atrévete a seguir rompiendo las reglas de lo que todos esperan para una mujer “de tu edad”. Eres libre de seguir soñando y de perseguir esas ambiciones que alguna vez te dijeron eran imposibles.

