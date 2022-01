Sandra Bullock prueba que las mujeres fuertes no necesitan mostrar su vida al mundo

Sandra Bullock es una mujer imposible de ignorar. Actúa, y produce, ha sido galardonada como «Mejor actriz» en múltiples ocasiones y su nombre ha aparecido en las listas de las mejor pagadas de Hollywood.

Sin embargo, el hecho de que siempre se mantiene hermética respecto a su vida privada, la ha vuelto blanco de chismes.

Y es que mientras ella se ha sincerado sobre lo difícil que fue su divorcio de Jesse James, nunca ha dado detalles de su relación con su actual pareja, Bryan Randall lo que ha hecho que ahora digan que “hay problemas maritales a la vista”.

Varios medios han cuestionado cuán fuerte es la relación de Bullock y Randall porque aún no se han casado. El año pasado, una revista alegó que la apretada agenda de Bullock estaba haciendo que ella descuidara a Randall.

El año pasado, Woman’s Day publicó un artículo que asumía que habían tenido una separación inesperada y que el horario de trabajo de Bullock estaba “pasando factura” a su relación. Además también mencionó que el fotógrafo estaba pasando por una mala racha lo que ha hecho las cosas más difíciles.

Randall y Bullock han estado saliendo durante años y la agenda de Bullock no tendría por qué ser la culpable de una supuesta ruptura. Probablemente tiene más que ver el hecho de que la actriz nunca ha dado detalles de su intimidad lo que ha hecho que algunos busquen qué inventar sobre ella.

La importancia de mantener tu vida privada para ti

La cultura de las redes sociales nos ha empujado a compartir cada emoción, cada pensamiento, cada evento y cada foto. En automático publicamos lo que nos sucede, con la idea de que si no hacemos, no podemos probarle al mundo que somos felices.

Los famosos viven de compartir cada uno de sus movimientos y cuando no lo hacen, entonces asumimos que algo malo pasa con ellos.

Para Sandra Bullock esto no es ningún problema. Su reputación y su profesionalismo han hecho que no necesite esa atención. Ella sabe que es mucho más importante vivir el momento que publicarlo para que todos lo validen.

Ella es una de las mujeres más cotizadas de Hollywood por su gran talento y carisma. Ella es capaz de adaptarse a cualquier género cinematográfico, desde cintas de acción hasta las de comedia y drama.

La actriz de 57 años sigue sumando éxitos y está por estrenar tres películas: Bullet Train, The Lost City of D y The Unforgivable por lo que sin duda se ha mantenido muy ocupada haciendo lo que le apasiona.

Sin que el mundo se entere de cómo y en qué momento hace lo que hace, Sandra ha ganado premios en múltiples ocasiones por su trayectoria y en 2018, se publicó que fue una de las principales contribuyentes a la causa Time’s Up. También ha sido reconocida por su trabajo altruista al hacer donaciones frente a desastres naturales. Sin embargo, son pocas las veces que se muestra más allá del set de filmación.

Los ojos del mundo están sobre nosotras y cuando no ven nuestras metas plasmadas en redes sociales, asumen que es porque hemos fracasado.

¿Por qué es tan importante que lo hagamos si de todas maneras van a criticar a aquello que no vaya con sus expectativas?

Cuando das demasiado de ti misma a personas ajenas, abres una puerta a que piensen que pueden definir lo que eres y, una vez que lo hacen, es difícil no cuestionar si lo estás haciendo bien. Así que no te dejes llevar por lo que otros dicen ni tampoco vivas buscando esa aprobación.