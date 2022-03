Julián Elfenbein recordó cuando comunicó su separación a sus hijos: “Fue tremendo”

El nuevo capítulo de De tú a tú, contó con la participación de Julián Elfenbein, quien fue entrevistado por Martín Cárcamo en torno a su carrera y los momentos más significativos de su vida. Entre estos figuró la muerte de su primer amor, y también el fin de su matrimonio con Daniela Kirberg.

Respecto a esto último, el animador reveló que fue un proceso difícil. “La separación fue dura, hasta hoy ha sido dura. Fueron 17, 18 años de matrimonio. La mayor parte maravillosos, con un par de crisis como todo el mundo. Si bien no estábamos en el mejor momento de pareja ese último año y medio, fue inesperado porque no fue una decisión que yo hubiera querido tomar. Yo soy de la idea de que por los niños hay que luchar, pero no había otro camino en ese minuto”, señaló.

Julián Elfenbein recordó que tras el quiebre con su esposa, se fue a vivir a un hotel. Su decisión estuvo marcada por dos motivos. El primero tuvo que ver con las circunstancias en las que salió de su hogar, y el segundo, con sus expectativas de regresar.

“Uno siempre se va con la esperanza de poder volver. Finalmente no fue así, me fui dando cuenta del tono del tema, y terminé arrendando este departamento”, contó, aludiendo al espacio en el que lleva viviendo dos años.

Julián Elfenbein recordó cuando le comunicaron la separación a sus hijos

En conversación con Martín Cárcamo, Julián Elfenbein dijo desearle lo mejor a su expareja, Daniela Kirberg, y reconoció que uno de los aspectos más difíciles del quiebre ha sido estar sin sus hijos. “Yo soy un papá muy... que me cuesta mucho estar sin los niños, entonces también fue difícil eso”, dijo.

Según explicó, su idea es que cuando una pareja se separa, los niños y los padres tienen derecho a estar la mitad del tiempo con ellos. “Yo no creo en eso de fin de semana por medio y un miércoles a la semana. No es algo que yo entienda”, señaló.

Julián Elfenbein habló sobre su separación con Daniela Kirberg (Canal 13)

Consultado por el momento en que le comunicaron el quiebre a sus hijos, reveló: “Cuando les comunicamos fue tremendo, porque ahí uno les comunica en pareja. Ellos lo han manejado súper bien después, pero fue devastador. Uno tiene que ser solidario en lo que está comunicando, pero no es algo que yo quería, entonces me costó mucho hablar”.

“Nosotros nos llevábamos muy bien, independientemente de que no fue el último mejor año y medio, pero éramos una familia que lo pasaba muy bien junta (...) Yo lo sentí como un fracaso, en lo personal, es algo para lo que no estaba preparado. Incluso habíamos pasado por crisis en algún minuto del matrimonio donde habíamos sido capaces de dar vuelta la mirada y salir”, remarcó.

La relación actual con Daniela Kirberg

Respecto a la relación actual que mantiene con su expareja, Julián Elfenbein reveló que no tienen contacto. “Hablamos por el tema de los niños, pero no soy y no creo que vaya a ser de esos ex matrimonios que incluso comen con sus nuevas parejas”.

“Estamos en proceso de divorcio, es algo que me gustaría que pasara. Quizás el día de mañana uno se puede llevar el descueve, pero hay que pasarse varios pueblos y devolverse para que eso sea posible”, reflexionó.