Julián Elfenbein se refirió a su separación con Daniela Kirberg: “Hasta el día de hoy ha sido duro”

El pasado domingo se estrenó la segunda temporada de De tú a tú, el programa de entrevistas conducido por Martín Cárcamo en Canal 13. En este nuevo ciclo, el animador entrevistó a José Luis Puma Rodríguez, quien habló sobre algunos de los hitos más relevantes de su vida, como las torturas que sufrió su madre tras involucrarse políticamente en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, o su diagnóstico de fibrosis pulmonar.

“Traté de ocultarlo. Me empezó el 2000, estaba grabando y sentí que el tono me bajó y que no podía llegar. De ahí comencé el declive. Intuyo que, como soy cantante, los pulmones seguían funcionando y funcionando, hasta que llegó un momento en que era tanta la fibrosis, que ya va llegando a la parte de arriba”, comentó sobre este último tema.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió al final del programa, cuando mostraron el adelanto del próximo capítulo. Este tendrá como protagonista a Julián Elfenbein, quien en el breve extracto enseñado por las pantallas de Canal 13, se refirió a su quiebre con Daniela Kirberg en 2019.

“¿Cómo te pegó la separación?”, le preguntó Martín Cárcamo. “Dura, dura. Fue difícil. O sea, hasta el día de hoy ha sido duro”, contestó el conductor de Pasapalabra, quien cuida a sus hijos dos semanas al mes. Sobre esta dinámica, Julián Elfenbein comentó: “Las dos semanas que estoy con los niños, semana por medio, solo me dedico a ellos”.

“Si tú me invitas a un cumpleaños no voy a ir”, remarcó.