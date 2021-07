Julián Elfenbein reveló cómo es su vida familiar despúes del divorcio: cuida a sus hijos cada 15 días

El periodista nacional de origen judío Julián Elfenbein reveló cómo es su vida familiar tras su divorcio con Daniela Kirberg. Recordemos que esta ex pareja formalizó su separación a finales del 2019 tras 20 años de relación y 3 hijos en común.

En conversación con Giancarlo Petaccia en un reciente Instagram Live, el reconocido presentador dio detalles de cómo maneja su vida con dos programas y tres hijos. La dinámica familiar evidentemente cambió después de la separación y ahora ambos comparten la tutela de los Rafaela, Benjamín y Sara.

El también periodista Giancarlo le preguntó sobre cómo se organiza en su vida laboral. Recordemos que Julián Elfenbein actualmente trabaja en dos programas televisivos: Pasapalabra y Podemos hablar.

Julián Elfenbein cuida de sus hijos 15 días al mes

El también locutor confesó que de a poco ha organizado su vida familiar y profesional dándole prioridad siempre a sus hijos. “Ya desde hace un tiempo a esta parte he logrado compatibilizar, de alguna manera, y privilegiar primero la vida familiar, de mis hijos. Porque ahora yo estoy con ellos la mitad del mes”, partió diciendo.

“Estamos una semana cada uno, con la mamá. Y eso significa una responsabilidad grande, estar 15 días con ellos semana por medio. Estoy de jueves a jueves”, detalló.

También contó que trata en lo posible de resolver todo el trabajo que pueda los lunes, martes y miércoles para el jueves estar más desahogado. Su intención es poder disfrutar de sus hijos los fines de semana y estar dedicado por completo a ellos.

Por otro lado, el profesional reveló que ha dejado a un lado otras propuestas laborales por sus hijos. “He rechazado, una oferta radial por ejemplo hace un tiempo, que era muy importante para mí. Pero por privilegiar la vida familiar“, destacó.

“Así que eso de que soy trabajólico, sí. Creo que todos tenemos que trabajar y básicamente por los niños y su futuro, pero he logrado bajar un poco el ritmo. Es verdad que hay días que son terribles, pero hay otros que son tranquilos“, agregó.

El periodista reveló detalles de su separación

A mediados de abril, Julián Elfenbein participó en Noches Velvet, programa conducido por Fran García-Huidobro. En esa oportunidad, el destacado periodista entregó detalles de su separación con Daniela Kirberg.

“Nosotros nos separamos en diciembre del año 2019. Y efectivamente, como salió en varias partes, yo viví en un hotel durante los primeros tres o cuatro meses. Viví en un hotel porque al principio es muy duro. Uno se va con una mochila con la ropa para la semana”, partió diciendo.

Tras ser consultado por aquella decisión y por si pensaba que no sería un quiebre tan determinante, Julián Elfenbein explicó: “Uno siempre tiene esa esperanza, pero también es porque no estás preparado. Es como, no sé, yo estoy full trabajando, grabando, dedicado a los niños, además recién habíamos llegado de un viaje que habíamos hecho, muy importante para mi hijo y para toda la familia en Israel“.

El animador se refería al Bar Mitzvah, una ceremonia religiosa judía. “Es como la primera comunión, en el muro de los lamentos”, señaló, indicando que regresaron del viaje justo para el estallido social de octubre del 2019.

Asi mismo, Fran García-Huidobro le preguntó si veía venir la separación, a lo que respondió: “Evidentemente, no estábamos en el mejor momento pero uno siempre tiene esperanza en el amor, en los niños y en que todo se puede recuperar”.

El periodista tiene una excelente relación con sus hijos. Foto: Instagram @julianelfenbeink

Te puede interesar:

La decisión que tomó Mariela Montero tras vivir más de una década en Chile: «Me enamoré de este país»

Renata Ruiz celebró el primer cumpleaños de su hija y afirmó que todo estuvo «perfecto»

Natalia Duco participó en comercial de Amazon y dejó impactados a sus fans: «Eres increíble»