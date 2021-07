La decisión que tomó Mariela Montero tras vivir más de una década en Chile: “Me enamoré de este país”

Mariela Montero recuerda con mucho cariño y agradecimiento su llegada a Chile hace 13 años. La argentina apareció por primera vez en la televisión nacional en el reality militar Pelotón transmitido por TVN.

La artista de 40 años fue una de las invitadas del más reciente capítulo de La Divina Comida transmitido este sábado por Chilevisión. También fueron invitados los actores Marcial Yagle, Alejandra Araya y el diputado Matías Walker.

Del mismo modo, Montero se animó a rememorar cómo llegó a Chile. La trasandina sorprendió a todos confesando que en realidad ella sólo estaría 15 días en el país, ese era el plan. Sin embargo, ya lleva más de una década radicada acá.

Mariela Montero habla sobre su llegada a Chile

La modelo aseguró a los invitados que jamás pensó que iba a vivir en Chile. Sobre su llegada a su país vecino aseguró que “me trajo un productor cuando me hice famosa en Argentina por una obra de teatro. Lo encandilé”.

Asimismo, el productor le aseguró que en tierras chilenas le iba a ir muy bien y expandería su carrera artística. Y aunque la también modelo lo trató de “loco” y no tenía muchas esperanzas tomó la decisión y cruzó la cordillera.

“Me convenció. Vine e hice el casting para Pelotón. Me dijo ‘tómalo como un laburo y te vienes por 15 días, cobras la plata y te vas’. Yo me vine sin ninguna expectativa“, recordó.

La importante decisión de la artista

Tras hablar de su llegada al país, Mariela Montero dio un importante anuncio y recalcó lo agradecida que está con Chile.“Me vine por 15 días a Chile y ya hace 13 o 14 años que vivo en este país. Estoy agradecida, me enamoré de este país apenas lo vi“, destacó según reseña Página 7.

“Me voy a nacionalizar chilena. Finalmente lo decidí”, confesó y sus compañeros celebraron esta decisión.

“Yo voy a estar siempre agradecida por todo lo que me ha dado este país, a su gente, que me ha adoptado como una chilena más. Por eso sentí que correspondía, después de tantos años vivir acá, que me iba a nacionalizar“, puntualizó.

La modelo se emocionó al recordar a René O’Ryan

Fue un momento sumamente sentimental cuando Mariela Montero recibió los regalos en La Divina Comida. La artista rememoró cuando participó en Pelótón y también cuando conoció al instructor René O’Ryan.

Alejandra Araya le obsequió a la trasandina un espejo con diseño militar. Al verlo, no pudo evitar irse en llanto pues no solo le recordó su paso por el reality sino a su querido instructor. Recordemos que O’Ryan murió a sus 53 años tras luchar con el cáncer. En diciembre del 2018 se conoció la lamentable noticia.

“A René O’Ryan yo lo amo mucho”, aseguró Montero entre lágrimas. También reveló que cuando vio los retos que tenía que hacer en el reality quería regresar a su país natal. Sin embargo el instructor representó un gran apoyo para ella.

“Él me dijo ‘no puedes renunciar, manda tu mente a otro lugar, pierde tus miedos’. No sé qué hizo él, pero me convenció”, aseguró. “Cada vez que hacía una prueba, lo buscaba con la mirada y él me decía: ‘usted puede’“, agregó.

“La pasé muy mal cuando él se fue. Marcó mi vida totalmente. Gracias a él vencí muchos miedos: al encierro, a la oscuridad”, dijo.

