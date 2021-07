La hija de Blanquita Nieves cumplió 2 añitos y encantó con el parecido a su mamá: “Es un clon perfecto”

La modelo Francesca Cigna, mejor conocida como Blanquita Nieves celebró este jueves 8 de julio el cumpleaños de su pequeña Amayra, quien arribó a los dos añitos de vida. Sin embargo, además de felicitar a la bebé, la mayoría de sus fans quedaron impresionados con el parecido entre madre e hija.

A través de su cuenta en Instagram, la artista compartió imágenes de la niña y los usuarios no podían creer que ambas se parecieran tanto físicamente. Aunado a la anécdota, también le transmitieron buenos deseos y cariñosos mensajes.

La dedicatoria de Blanquita Nieves a su hija por su cumpleaños

El perfil de la famosa se llenó de ternura de amor durante la dedicatoria para su hija, que ya suma más de 11 mil ‘likes’ en la red social.

“Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida. Mi princesita hermosa cumple 2 años, ya está tan grande. Me siento muy bendecida por ser la mamá de esta cosita maravillosa. Cada día me sorprende con su inteligencia, su encanto y sus nuevos descubrimientos”, expresó Blanquita Nieves en el inicio de su mensaje.

Seguidamente afirmó que ser madre de Amayra es uno de los mejores regalos que la vida ha podido otorgarle. “Ni en mis mejores sueños la imaginé tan perfecta… es adorable, inteligente, cariñosa, valiente, carismática y muy tierna (…) Ser mamá de Amayra es el mejor regalo que me ha dado el universo y agradezco poder experimentar este amor inmenso e ilimitado. Sin duda hace 2 años mi corazón se expandió”, selló la modelo con más de 121 mil seguidores en su cuenta oficial.

Los usuarios no tardaron en aparecer para el posteo y además de felicitarle, destacaron el enorme parecido que madre e hija muestran en sus fotos.

“Felicidades a tu pequeña cloncita”, “qué bella tu princesa”, “cosa más rica” y “felicitaciones para esa niña preciosa y para la orgullosa mamá”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron artistas como Christian Ocaranza, Aynara Eder, Antonella Ríos y Pato Torres.

“Preciosa tu clon”, “es un clon perfecto”, “es exquisita”, “qué grande y linda está”, “es idéntica a ti”, “son tal para cual” y “no puedo con tanto parecido, que Dios la bendiga”, son parte de las reacciones que compartieron los internautas.

Blanquita Nieves confesó desde sus redes sociales que ser madre de Amayra es lo mejor que le ha pasado en la vida. Foto: Instagram @blanquifran

Así lució su abdomen tras un año de haber dado a luz

Tras haber transcurrido un año y dos meses desde que Blanquita Nieves se convirtió en madre, la bailarina sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo estaba su abdomen en una imagen que publicó en septiembre de 2020.

La modelo reveló que desde que trajo a su pequeña al mundo, no había cuidado mucho su físico, de modo decidió retomar las rutinas para verse y sentirse bien. Según ella, siempre ha querido llegar a los 40 años siendo joven, por lo que se ha dedicado a hacer ejercicio, tener buena alimentación y usar máquinas corporales.

“Autocuidado. Siempre he invertido mucho tiempo en mi cuidado interno… amo leer, estudiar, medito todos los días sagradamente y cuido mi alimentación. También realizo actividad física de manera constante, fundamentalmente para sentirme bien… me reduce la ansiedad y me lleno de energía”, expresó Blanquita Nieves respecto a su estilo de vida.

“Debo confesar que desde que soy mamá me he descuidado mucho de manera externa. Creo que he ido una vez a la peluquería y no me estaba tomando ni siquiera el tiempo de echarme crema”, reveló la artista.

