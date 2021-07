María José Bello recuerda a ‘Barcedes’ y asoma la posibilidad de un spin off: “Ya lo han conversado en Mega”

La actriz nacional María José Bello recordó el gran impacto que generó en la audiencia la historia de amor de ‘Barcedes’. Esta dupla fue para la telenovela de Mega Perdona Nuestros Pecados, Bello le dio vida al personaje de Bárbara mientras que Soledad Cruz intérpretó a Mercedes.

Según el libreto, el tiempo de esta producción transcurrió en los años 50. Asimismo, Mercedes en el trancurso de la telenovela descubre su orientación sexual y su actracción por las mujeres. Luego, un profundo amor nace entre ella y Bábara.

Recientemente, María José Bello estuvo en el podcast Reyes del Drama donde entregó detalles sobre ‘Barcedes’. “Uno tiene algo que cuando sale en la tele tiene menos privacidad, pero con ‘Barcedes’, la cagó. Recibimos cartas y regalos de China, Alemania, Portugal, Rusia, Filipinas, Uruguay. ¡Hay gente que ha viajado desde Filipinas a vernos al teatro!”, aseguró.

‘Barcedes’ tuvo mucha aceptación tanto a niven nacional como internacional. Foto: Instagram @mjbellop

María José Bello habla sobre ‘Barcedes’

Al mismo tiempo, la intérprete destacó que el romance que surgió entre los personajes tuvo gran aceptació. Personas de todo el mundo lo recuerdan y quieren una extensión de la historia. Por esa razón nació el término ‘Barcedes’ que es la mezcla entré Bárbara y Mecerdes.

También, María José recordó la gran química que hubo entre ella y su compañera. La actriz destacó que engancharon muy bien y que Soledad Cruz fue una “buena compañera”.

Pero lo que más emocionó a los fans fue cuando aseguró que “Si hay alguna posibilidad de spin off, me encantaría. De hecho han presionado tanto las ‘Barcedes’, que hasta ya lo han conversado en Mega”, confesó.

La actriz considera que es “es súper importante seguir implantando estos temas” en la televisión. “A mí me dio lata que sea tan tema, que me pregunten tanto qué significaba personificar a una lesbiana. Que heavy que sea tema, ojalá que algún día ni siquiera lo hablemos. Fue increíble, una muy linda experiencia. Le pusimos mucho amor al personaje”, dijo.

Del mismo modo, añadió le hubiese gustado que su personaje en la telenovela hubiese muerto, pero la producción no quiso. “Encontraba bacán la idea, pero sabes qué, dijeron que como la comunidad de Barcedes era tan importante, no podían matar a esa mujer“, aseveró.

Por otra parte, María José contó que recibió muchos testimonios de jovenes pertenecientes a la comunidad LGBTQI+. En su mayoría, tenían muchos problemas para abordar sanamente el tema con sus padres.

“Nos contaban historias heavys que no podían contarles a sus familias porque sus mamás no las iban a aceptar. Es lo más heavy que los papás no te acepten”, puntualizó.

La actriz reveló detalles de su propuesta de matrimonio

En enero, en un capítulo de Sigamos de Largo, María José Bello contó detalles de la propuesta de matrimonio que le hizo su pareja, el músico y arquitecto Mauricio Pichara y papá de su bebé.

“Yo estaba viendo tele con la pechuga al aire dando teta a la guagua, recién nacida, tenía días, hecha bolsa, viendo la alfombra roja del Festival de Viña mientras todos ustedes pasaban divinos”, partió diciendo.

“Ahí con la guagua, con un moño ordinario a morir y de repente Mauri me mira. ¿Has cachado cuando sientes como esto? Y yo viendo la tele… Como que sentí esta mirada aquí y yo ‘¿qué pasa?’”, añadió la actriz.

María José no se imaginaba los planes de su pareja. “‘¿Qué quieres? Estoy viendo a Tonka, al Sergio, a la Maly pasando divinos, ¿qué quieres?’. Me dijo que tenía un regalo para mí, que quería hablar conmigo y si tenía un tiempo”, señaló.

“Voy al living y me hace una hermosa declaración”, detalló, asegurando que “lo que más me gustó es que no lo hubiera pensado. No era el ideal, en otro momento de mi vida, como ese tipo de escena. Pero lo bonito es que él apeló a lo que éramos hoy día y esto éramos, la teta al aire, la guagua, la vida, y que verme parir para él había sido”, cerró.

La actriz suma 189 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @mjbellop

