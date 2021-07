Mane Swett contó que pasó un gran susto junto a su hijo mientras paseaban en bicicleta

La actriz nacional Mane Swett reveló que vivió un gran susto junto a su hijo Santiago. Asimismo, lo que sería un día de paseo común y corriente se convirtió en una amarga experiencia.

Hace poco, la intérprete compartió a través de su cuenta de Instagram que el pequeño finalmente aprendió a andar en bicicleta. “Ahora si. Hoy aprendimos a andar en Bicicleta. Una misión menos en la lista, ya era justo y necesario”, escribió junto a una serie de fotos paseando junto a él.

Lamentablemente después experimentó un tenso momento en la calle que decidió contar públicamente con la finalidad de crear conciencia y así evitar que se repita.

Mane Swett reveló un gran susto que pasó con su hijo

La artista nacida en Santiago le contó a sus 586 mil seguidores de Instagram a través de un video la experiencia que vivió junto a Santiago.

Mane aseguró que decidió contar anécdota antes de llegar a su casa porque no quería que su hijo la escuchara. “Hoy pasé un susto horrible y se los voy a contar porque quiero que valga la pena que me haya pasado a mí y que no les pase a ustedes”, partió diciendo.

La artita suma más de 585 mil fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @maneswett

“Hoy día un auto, no se veía si era hombre o mujer se saltó una roja y pasó a llevar a mi hijo. Íbamos cruzando en bicicleta, cruzando con verde por supuesto, habíamos mirado a la izquierda y la derecha, cruzamos y el auto lo agarró”, destacó.

Tras estas declaraciones, la intérprete se notó profundamente impactada y hasta sus ojos brillaron a punto de soltar lágrimas. “Se fue… el auto siguió de largo“, agregó.

Foto: Instagram @maneswett

La actriz buscará al responsable

En este sentido, Mane Swett aseguró que no se quedará de brazos cruzados y que buscará al responsable de este atroz hecho. “Eso lo voy a solucionar porque vengo de esa esquina y ya conseguí unas cámaras de seguridad que me van a mandar el video así que esa persona la voy a encontrar porque si puede hacer algo así una vez lo puede volver a repetir con otra persona”, puntualizó.

Del mismo modo, recalcó lo afectada que está la salud mental de las personas en general por causa de la pandemia. “La gente anda muy loca. Esta pandemia ha removido mucho el cerebro de las personas entonces en la calle hay que andar con el triple de cuidado por favor”, aseveró.

“No solamente basta que cuando cruces, lo hagas con verde que es obvio o que mires a la izquierda y derecha. Además tienes que mirar atrás porque esta persona apareció de atrás… no huno ninguna precaución la persona se tiró”, aconsejó.

Lo más importante es que el pequeño Santiago se encuentra en perfecto estado y la situación no fue nada más que un susto. “Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada, la bicicleta se dobló y a mi hijo no se le movió ni una uña, no se imaginan las gracias que he dado todo el día pero quiero que valga la pena mi susto por eso se los estoy contando. Cuídense mucho, cuídense el triple. Un besito mi gente buena”, cerró.

