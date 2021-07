Cami Gallardo reaparece en redes con un inédito cambio de look que dejó atónitos a sus fans

La cantante nacional Cami Gallardo se mantuvo alejada de las redes sociales por unos meses. Esto despúes de toda la polémica que rodeaba su nombre por incumplir las normas sanitarias.

Todo empezó en enero, cuando en su apartamento funcionarios de Carabineros encontraron 7 personas, superando máximo aforo que era de 5. También unas fotos de la artista de 24 años en una fiesta en Miami fueron viralizadas y condenadas por los internautas.

Y a todo eso se le agregó una multa de 5 millones de pesos por parte de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, por la junta social de enero. Además la intérprete de Luna no pudo presentarse en los premios Latin American Music Awards 2021. La razón es que tuvo contacto cercano con Alejandro Fernandez, quién justo antes del evento dio positivo al Coronavirus.

Toda una travesia fue el primer semestre de año de la nacida en Viña del Mar. De hecho, hasta cerró su cuenta en Twitter y desactivó los comentarios en Instagram debido a la gran cantidad de mensajes de odio que recibía constantemente.

La cantante suma dos millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @cami

Cami Gallardo reapacere en redes con un cambio de look

Aunque había tenido pequeñas apariciones a través de las historias, la última publicación de Cami en su perfil de Instagram fue en abril. Sin embargo, hace unas horas hizo una publicación con un impresionante cambio de look que encantó a sus seguidores.

“Se me prendió fuego desde el alma hasta el pelo”, escribió la artista nacional en el post que hasta el momento suma más de 248 mil ‘likes’. Cami compartió con sus fans varias imágenes mostrando su nuevo y osado tono de cabello.

La cantante pasó de tener el cabello castaño oscuro a lucir una melena roja que le queda fantástica. De inmediato se llenó de alagos por parte de los internautas y hasta la compararron con el personaje de Disney La Sirenita.

“Preciosa hermosa, te extrañamos un montón”, “te amo Camila eres fuego”, “tanto tiempo, luces espectacular”, “me encanta te quedó hermoso”, “amo el nuevo look” y “mujer hermosa”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

No es primera vez que la cantante recibe críticas en redes

Es inevitable que en las redes sociales encontremos toda clase de comentarios. Algunos contructivos, otros muy destructivos y con esto ha tenido que lidiar Cami más de una vez.

En una oportunidad, la cantante no soportó las críticas y salió a defenderse asegurando que “la red (Instagram) nos está destruyendo”. Esto ocurrió en el año 2019 cuando ganó la categoría Mejor Artista Pop por su álbum Rosa en los Premios Pulsar..

La noche fue muy éxitosa para ella y la disfrutó a plenitud interpretando Ven, La Entrevista y Aquí Estoy en el escenario de este evento. Sin embargo, a través de Instagram al publicar una foto del evento en vez de recibir alagos su post se lleno de críticas.

Algunos aseguraron que se veía “demasiado flaca”, otros que “ya no se ve tan hermosa como antes” y toda clase de afirmaciones sobre su físico. Por su parte, la chilena no aguantó y a través de los comentarios se defendió.

“Me cansaron wn. Me agoté de quedarme callada y tener que hacerme la loca con comentarios que me duelen y que están muy fuera de lugar. Acusar por drogas a alguien ESTÁ MAL, especialmente si es falso. Cabros, PORFA abran los ojos” inició escribiendo la cantante.

“Esta red nos está destruyendo, está destruyendo las relaciones que tenemos entre personas. Está destruyendo autoestimas, está convirtiéndose en un lugar de mucho odio y prejuicio”, agregó.

“SI, soy flaca. Me encantaría tener un vuelo gigante pero no lo tengo. Mala cuea. Sigo con mi vida. No voy a seguir recriminándome no haber nacido con las tallas que algunos quieren que tenga. Se feliz por la cresta. Alégrate por el resto, te juro que se vive mejor”, cerró.

Esta fue la contundente respuesta de la cantante a los malos comentarios. Captura Instagram @cami

Te puede interesar:

Apareció la dueña del perro que adoptó María Luisa Godoy y que irrumpió en pleno ‘Buenos días a todos’

Francisco Puelles celebra el primer año de su hijo con adorables fotos: «Es un día muy especial»

¿Boda secreta? Nicolás Oyarzún se habría casado en 2020 y revelan detalles desde Instagram