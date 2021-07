Francisco Puelles celebra el primer año de su hijo con adorables fotos: “Es un día muy especial”

La vida de Francisco Puelles y Montserrat Ballarin cambió por completo con la llegada de su primógenito Silvestre. Este fin de semana, el pequeño arribó a su primer añito por lo que su papá compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

El actor tiene 494 mil seguidores en su cuenta de Instagram con quienes suele compartir tanto de su vida profesional como personal. Silvestre en varias oportunidades ha sido el potagonista de sus post y sus fans se derriten de amor por él.

En esta oportunidad, el actor conocido como Chapu Puelles además de felicitar a su hijo, también le dedicó unas palabras a su pareja la también actriz.

Esta hermosa familia saca aplausos y mucho cariño en las redes sociales. Foto: Instagram @franciscopuelles

Francisco Puelles celebra el cumpleaños de Silvestre

“¡Hola familia! ¿Cómo van? Hoy celebramos el primer año de nuestro pequeñito. Les comparto este momento pues siempre todos ustedes tienen pura buena onda para nosotros y es un día muy especial”, inicia diciendo el actor en el post que hasta el momento tiene más de 54 mil ‘likes’.

También destacó la gran felicidad que siente al ver crecer a su hijo y que lo quería compartir con sus seguidores. “La felicidad es muy grande. Y esa misma felicidad y amor les enviamos a ustedes y sus seres queridos. Que tengan un gran día lleno de amor y paz. ¡Abrazos familia! ¡Cuídense mucho!”, agregó.

Del mismo modo, el actor aprovechó para felicitar también a su pareja por su aniversario como mamá. “Feliz primer año de mamita @montseballarin Eres una gran mujer y una madre de lujo compañera hermosa”, cerró.

En la publicación, Francisco Puelles compartió dos conmovedoras postales de rebanas de cotidianidad familiar. La primera está él jugando con Silvestre y en la segunda Montserrat. Por su parte, los seguidores del actor no tardaron en reaccionar y felicitar al pequeño.

“Hermosa familia, felicidades al pequeño Silvestre, que hoy sea un maravilloso día para él”, “qué hermoso bebé”, “feliz primer año para los 3”, y “que Dios los siga llenando de bendiciones y bellos momentos” fueron algunos de los comentarios.

El cambio de look de Montserrat Ballarín para una nueva teleserie

La actriz Montserrat Ballarín se siente preparada para el nuevo reto profesional que acaba de empezar. La intérprete comenzó hace aproximadamente un mes las grabaciones de la nueva producción de Mega donde participará, que además le llevó a un drástico cambio de look.

El importante canal chileno reveló el nombre de la nueva teleserie que transmitirá pronto: Pobre Novio. Para su personaje en esta nueva teleserie, la mamá de Silvestre cambió su estilo en el cabello y encantó a sus seguidores.

A través del formato de las historias de Instagram, la artista compartió con sus fans un corte de cabello que muy pocos se esperaban. La famosa dejó atrás su característica larga melena que ha tenido en otras producciones.

La actriz apareció con el cabello corto a la altura de su rostro y de color castaño oscuro. “Nuevo look, nuevos comienzos. Ahí vamos”, escribió en la fotografía.

Cabe destacar que su participación en esta telenovela es la primera despúes de la llegada de Silvestre a su vida. Asimismo, Montserrat Ballarín también publicó una fotografía con su nuevo look en su perfil. “Rato que no me aparecía por aquí. Y con un cafecito paso a decir ‘Salú’. Nuevos espacios, nuevos comienzos, nuevas energías”, escribió.

La actriz suma 491 mil fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @montseballarin

