Bebita de Fer Figueroa llena las redes sociales de ternura: “Cada día más enamorada”

El pasado 17 de abril, la actriz Fer Figueroa dio a luz a una hermosa niña llamada Leah, que además la convirtió en madre por primera vez. Desde aquel día la ex chica reality publica frecuentemente fotos de la bebita, quien tiene una característica muy especial: siempre está sonriendo.

“Baby Leah, 17 de abril 2021 mejor día de mi vida. No puedo estar más feliz”, expresó la famosa tras el nacimiento de su primogénita. Además de celebrarlo en rede sociales, agradeció a todos los que se tomaron el tiempo para escribirle y enviarle bendiciones.

La bebé de Fer Figueroa sorprende con tanta ternura

A pocos días de cumplir tres meses, la ex participante de Doble Tentación decidió compartir una imagen donde ambas lucen espectacular. La pequeña Leah mira a la cámara y suelta una sonrisa que impresiona por la corta edad que tiene, mientras que su mamá se deja ver con una gorra de Nueva York.

“Cada día más enamorada de esta peladita rica”, escribió Fer Figueroa para la foto que ya suma más de 80 mil ‘likes’ y 400 comentarios. También agradeció al fotógrafo Matías (@matias__cr) por captar el momento.

Los mensajes para madre e hija no se hicieron esperar por parte de los fans, quienes quedaron encantandos por la sonrisa de la guaguita. “Qué lindas”, “se pasan las dos”, “es que nooo”, “ella sabe que venía la foto”, “me puedo morir” y “preciosas, pura luz”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe destacar que no es la primera vez que la bebé de Fer Figueroa se deja ver con una sonrisa tan tierna. En otros posteos de la mexicana con pasaporte chileno se aprecian más imágenes donde se le nota muy feliz.

Así es baby Leah, la linda hija de Fer Figueroa. Foto: Instagram @ferfigueroaa

Una usuaria le cuestiona por dejar “sola” a su hija

“¿No te da sentimiento de culpa dejar a tu hija tantas horas?”, fue la pregunta que le soltó una internauta en redes sociales. La ex chica reality vio el comentario luego de dedicarse un día para ella misma, asistiendo a un centro estético donde le dio un ‘refresh’ a su cabello. Sin embargo, Fer Figueroa le pidió a un familiar que cuidara a su bebé.

“Yo salgo 20 minutos y ya quiero correr a la casa”, dijo la usuaria en el final del mensaje.

Así le respondió Fer Figueroa a una usuaria en redes sociales. Foto: Instagram @ferfigueroaa

Y así respondió la famosa: “Me llegó este mensaje (no me lo tomo a mal) pero dejemos de sentirnos o decir que está mal preocuparnos de nosotras mismas solo porque tenemos un bebé”, escribió al comienzo de su respuesta. “No somos malas madres por querer vernos lindas y sentirnos bien. Y mucho menos somos malas madres por dejar a nuestros bebés con sus papás, abuelos, tíos, etc. nosotras también necesitamos tiempo para nosotras”, agregó.

El conmovedor mensaje de Fer Figueroa tras dar a luz a Leah

Luego de ver nacer a su primera hija, el 17 de abril, la modelo interactuó con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas, contestando algunas inquietudes sobre su nueva etapa. Pero luego de llegar a casa compartió una publicó donde ofreció una emotiva reflexión acerca de la maternidad.

“Todos me preguntan ¿cómo me va con la maternidad? Y obvio nada es fácil, ¡mil emociones! Pero la verdad que estoy enamorada y cada día me enamoro más. Y no me importa no dormir, llorar, o verme y ver que mi cuerpo cambió, porque solo la miro a ella y se me pasa todo”, escribió

