Julián Elfenbein recordó la pérdida de su primer amor: “Me costó muchísimo recuperarme”

El pasado domingo, en un nuevo capítulo de De tú a tú, Julián Elfenbein se refirió a uno de los dolores más grandes que ha enfrentado en su vida: la muerte de su primer amor.

En conversación con Martín Cárcamo, el animador recordó la pérdida de Soledad, a quien conoció cuando estaba en tercer año de periodismo. La pareja estuvo junta cerca de dos años, antes del trágico accidente que acabó con su vida.

Según indicó, su relación con la joven fue como “un amor fulminante”. “En la vida me cuesta mucho llorar. Yo tuve una polola que falleció el año ‘96 y estuve tan mal y lloré tanto que se me secaron las lágrimas (…) Cuando murió mi papá no pude llorar”, contó en un comienzo.

Julián Elfenbein habló sobre la muerte de su primer amor (Canal 13)

Julián Elfenbein reveló que más que el tiempo que llevaban juntos, lo marcaron otros aspectos de la joven. “Ella era un ángel, desde físicamente hasta... Fue una historia muy extraña al principio y... Fue como esas historias de princesas que tú dices ‘no puede terminar bien’”, explicó.

“Era un pololeo muy intenso. La Sola era una galla increíble, lo pasábamos muy bien”, agregó, para luego entregar detalles del accidente que acabó con la vida de la joven.

Julián Elfenbein y la muerte de su primer amor

Durante el diálogo con Martín Cárcamo, Julián Elfenbein remarcó que su historia era como “de películas”. “Las historias que terminaron en una tragedia, fueron muy increíblemente, miradas después, coincidentes...”, dijo, generando la curiosidad del animador.

“Yo choqué dos veces en mi vida. Las dos veces un 15 de agosto, las dos con ella. La primera un año antes del accidente que fue fatal (...) La segunda cuando fallece. Yo venía de la Blondie, y me chocaron unos tipos que pasaron una luz roja, dados vuelta de curados... en fin”, dijo.

Soledad, el primer amor de Julián Elfenbein (Canal 13)

“Entre un accidente y el otro, ella se fue a México. Ella tenía que volver un 17 de agosto, pero me echaba de menos y volvió el 12 o el 13, y falleció el 15. Entremedio me regaló un libro que se llamaba ‘Una pena en observación’”, agregó.

“El libro describe cuando muere su pareja de cáncer, y describe el proceso de duelo. Ella me lo regaló con una dedicatoria increíble. Me lo regaló un poco antes del accidente que le costó la vida a ella, entonces fue una historia muy, muy increíble la de Soledad. Me costó muchísimo recuperarme”, reconoció.

Respecto a la pérdida de su pareja, Julián Elfenbein reveló que “fue un momento inconmensurable de dolor, incluso los momentos máximos de felicidad son incomparables en términos de intensidad con ese grito de dolor. Me costó mucho querer vivir”.