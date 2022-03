Ludwika Paleta manda poderoso mensaje a las mujeres con una foto inédita de su hija

Ludwika Paleta es considerada una de las mujeres más bellas y talentosas del entretenimiento en México y a través de su trabajo y sus redes sociales, se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres que la siguen desde niña.

La actriz fue una de las consentidas de la pantalla chica. Desde sus inicios en “Carrusel” y “El abuelo y yo”, dejó claro que nació para brillar. Otras telenovelas en las que destacó fueron “Amigas y rivales”. “Niña amada mía”, “Mujer de madera” y “Duelo de pasiones”.

Luego de participar en 11 proyectos durante 23 años de carrera, tomó la decisión de alejarse de las telenovelas. Aunque siempre ha dicho que es algo “temporal” ella está dedicada al formato de serie, siendo “Madre solo hay dos” con Netflix, uno de sus trabajos más reconocidos y ambiciosos actualmente.

Pero Lludwika es también una figura muy activa en redes sociales, enviando poderosos mensajes.

La actriz suele ser muy reservada respecto a su vida privada, especialmente con sus hijos. Sin embargo, en esta ocasión no dudó en compartir una bella instantánea de la pequeña Bárbara.

Ludwika Paleta Ludwika Paleta compartió una imagen de su hija, con un poderoso mensaje. (Instagram/ @ludwika_paleta)

La inesperada publicación surgió a raíz del 8M, día en que las mujeres han tomado las calles para exigir justicia ante la oleada de violencia que se vive en México y el resto del mundo.

“Sin duda no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa”, inicia el mensaje.

“Nosotras, nuestras hermanas, nuestras madres, hijas, amigas…Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio. Me siento afortunada y tengo, quizás, más oportunidades que otras mujeres pero escojo manifestarme porque soy mujer y quiero un mundo en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades. Un mundo donde nuestra voz sea escuchada, donde podamos salir a la calle y no sentirnos amenazadas e inseguras por ser “el sexo débil””.

Ludwika Paleta Instagram/ @Ludwika Paleta

“Ser respetadas y hacer lo que nosotras queramos con nuestros cuerpos. Decidir qué hacer y qué no hacer. Pero sí es un día para honrar. Las mujeres somos fuertes, determinadas, valientes, resilientes, amorosas. Sabemos procurar, cuidar, crear, sentir profundo, defender con nuestra vida lo que más amamos. Honro hoy, la existencia de todas las mujeres que han cruzado mi camino y me han inspirado y hecho más fuerte.Por tu hija, por la mía. Por todxs nosotrxs”.

Criando a una niña poderosa en tiempos complicados

Ludwika Paleta Ludwika Paleta se ha encargado de criar a su hija como una mujer poderosa

Estamos viviendo en una época llena de violencia e incertidumbre y las mamás de hoy saben el reto de criar niñas fuertes y que se sepan defender.

Ludwika es una mujer fuerte y sin duda se ha dedicado poco a poco a enseñarle a su hija a sentirse segura consigo misma, incluso si aún es pequeña.

Si algo deja claro en su mensaje, es que lo que hagamos hoy con nuestras hijas, definirá el poder que tengan en el futuro.