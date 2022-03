“Vivamos sin filtros”, Ludwika Paleta luce sus celulitis en bikini y envía un poderoso mensaje

Ludwika Paleta es una de las actrices mexicanas más admiradas por su talento, carisma, y personalidad.

A sus 43 años, la famosa encanta además con su belleza y seguridad, en redes, donde enamora con cada foto que publica.

La actriz se ha convertido en un referente de moda, que encanta con cada look que lleva, pero también es toda una inspiración, pues no teme mostrar su belleza real en redes.

Muchas famosas se dedican a publicar fotos con filtros en redes, para esconder lo que ellas consideran “imperfecciones”, pero que solo es la realidad de todas las mujeres, como las celulitis y estrías.

Sin embargo, Ludwika prefiere mostrarse real, y recientemente no solo dejó ver sus celulitis, también envió un poderoso mensaje a todas las mujeres.

Ludwika Paleta nos enseña a amar nuestras celulitis y aceptarnos comos somos

La famosa pasó este fin de semana en la playa, donde se tomó un tiempo para relajarse, y trabajar en su amor propio.

Es por eso que decidió posar en un bikini negro de dos piezas, luciendo su espectacular figura con confianza, y dejando un gran mensaje de aceptación y amor propio.

“Buenos días ☀️ (tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados, o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin “arreglar”. Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien (y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones 👅💦 también están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy) Vivamos sin tantos filtros por favor 🙏🏻”, fue el poderoso mensaje de Ludwika.

Luego, confirmó su mensaje, con un video en el que muestra sus piernas mientras va caminando en la playa, y dejó ver sus celulitis, sin temor al qué dirán.

Esto le hizo recibir a la actriz solo halagos por parte de sus fans, quienes la felicitaron por mostrarse real y al natural.

“Pero que bella, tus celulitis te hacen ver más hermosa”, “me encanta que te muestres al natural”, “definitivamente necesitamos una vida sin filtros”, “que belleza la tuya, de admirar”, y “gracias por ese mensaje tan necesario hoy día”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Con su mensaje nos quiere enseñar que debemos comenzar a amarnos más y ser más amables con nuestro cuerpo, dejando de lado lo que opinen los demás, sino sintiéndonos bien con nosotras mismas.