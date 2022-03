Mauricio Ochmann revela cómo fue su participación en el reality “De viaje con Los Derbez”

El actor Mauricio Ochmann se sinceró como nunca antes, en una charla durante el programa “La entrevista” con Yordi Rosado, donde no solo compartió detalles sobre su origen , cómo fue interceptado por narcos y sobre su divorcio, sino que igual reveló cómo fue su participación el reality “De viaje con Los Derbez”.

Mauricio estuvo casado con Aislinn Derbez durante cuatro años y, como el amor de pareja se terminó, se convirtió en una relación cuyos buenos términos permiten seguir hablándose y hasta convivir, tal y como lo hicieron en días pasados durante el cumpleaños de su hija Kailani.

Como era de esperarse, al intérprete de “El Chema” y “El Señor de los Cielos”, también le hicieron la pregunta obligada sobre su divorcio, donde por primera vez confirmó que los rumores que indicaban que el programa que realizó con la familia de su exesposa sí influyó en su separación.

El actor confesó a Yordi Rosado lo siguiente:

“Ya veníamos como con complicaciones y yo ya había notado ciertas cosas y estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho tiempo antes. Yo a título personal, desde mi internamiento, hace 15 años, nunca he dejado terapia, de repente empezamos a intentar ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo, siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos, cómo nos separamos y a transitar los cambios de mi relación”.

Durante la grabación del programa, se fueron a Marruecos, donde Mauricio tuvo que firmar varias condiciones que protegían los intereses de su hija, quien en ese entonces era una bebé.

El actor aseguró que realizar la serie fue una de las “experiencias más fuertes” que le han tocado vivir, tanto a nivel personal como profesional, ya que “hubo ciertos acuerdos que se firmaron para aceptar hacer la serie, que no se cumplieron al estar haciéndola, sobre todo las cosas que tenía que ver con el cuidado de la bebé. Son muchas horas y yo tenía que estar luchando por que se le respetara la hora de dormir, de comer, la rutina de la bebé, estábamos en Marruecos”, declaró y la pequeña pasaba muchas horas grabando.

Otro de los aspectos que influyeron en “debilitar” su relación fue que el reality estaba diseñado para hacer sobresalir a los miembros de la familia Derbez, él quedó a un lado por orden de los productores, quien uno de estos era su exsuegro, Eugenio.

“Es un poco manipulado, editado para manipular ciertas cosas, me acuerdo que de repente era: ‘Aquí se tiene que pelear’, ¿pero por qué?, hay ciertas cosas que son difíciles y a mí en lo personal no me gustaron”, contó Ochmann.

A pesar de este confrontamiento supestamente de egos, cabe destacar, que el actor ya contaba con una trayectoria con varias series y telenovelas que avalan su talento, pero que se puso en duda al ser parte de la serie, que apenas estaba comenzando.