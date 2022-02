“El patrón lo quiere conocer”: Mauricio Ochmann fue interceptado por narcos tras éxito de “El Chema”

Mauricio Ochmann se ha ganado la admiración de todo el público gracias a sus impresionantes capacidades de interpretación, pero jamás pensó que uno de sus papeles haría que peligrosas personas se acercaran a él.

El actor sorprendió con su interpretación del peligroso narcotraficante “El Chema” en “El señor de los cielos” y, posteriormente, en una serie propia del personaje, por el cual ganó muchos fanáticos.

Sin embargo, Ochmann se cuestionó mucho su trabajo tras su éxito, ya que muchos fanáticos de todas las edades se acercaban a él para manifestar el deseo de ser como su personaje.

Fue en entrevista con Yordi Rosado, confesó que sintió que algo estaba haciendo mal por la reacción de niños y jóvenes.

“Tenía muchísimos fans. ‘Quiero ser como tú’… narco, que para mí como actor fue un juguetote. Pero ahí me cayó el veinte… no sé y la experiencia que tuve con los niños que dije creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad social”, señaló.

Aseguró que el mensaje que recibieron muchas personas no era el más indicado.

“Sí me gusta actuar y yo sé que como actor das diferentes mensajes. El mensaje que estamos mandando está medio torcido, no estamos diciendo ‘oye, está cañona esta vida’. Estamos diciendo ‘está cool, el todas mías, el todo se puede”, explicó.

El peligroso momento que vivió Mauricio Ochmann

Los comentarios del público no fueron lo único que lo hizo reflexionar profundamente sobre su personaje, pues también vivió un momento de tensión que jamás pensó a travesar.

El actor fue interceptado por un miembro del narcotráfico, sin embargo los hombres lo trataron bien.

“Me interceptaron en un carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ‘voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer”, relató el intérprete.

El famoso explicó que aceptó la invitación para conocer al “patrón” y el encuentro fue amable.

“Dije bueno, pues ‘ni modo, vamos a conocer al patrón’. Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras… se baja el patrón –y le dice– ‘Chema’, me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como ‘platícanos tú quién eres y tal’. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo”, contó.

“Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ‘ah órale este cuate, sí está pesado’ y después, como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ‘imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día’. Si hay cosas que te cimbran. Es nuestra realidad”, concluyó.