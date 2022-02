Daniela Castillo recordó a su padre a 6 meses de su partida: “Seguimos conectados... por siempre”

En agosto del año pasado, Daniela Castillo enfrentó la partida de su padre Arturo, a los 95 años de edad. El hombre se encontraba luchando contra el Covid-19, tras contagiarse a mediados de julio. Sin embargo, perdió la batalla unas semanas después.

La cantante dio a conocer la muerte de su padre mediante una publicación en redes sociales. Dos meses más tarde, le dedicó un sensible mensaje a través de la misma plataforma, asegurando que no hay día en que no piense en él. “Sé que estás conmigo en cada paso que doy... Te amo por siempre”, puso.

Daniela Castillo: “Hoy se cumplen 6 meses”

El pasado 5 de febrero, se cumplieron 6 meses desde la partida del padre de Daniela Castillo. La cantante recordó la fecha y se manifestó mediante una nueva publicación en redes sociales, en donde compartió una significativa fotografía.

Se trata de un registro tomado el día de su matrimonio, en el que aparece junto a su querido Papo. “Hoy se cumplen 6 meses desde tu partida de este mundo. Hoy te recuerdo con esta hermosa foto, que no alcanza para describir completamente lo que eras en espíritu, pero sí refleja una parte de tu hermosa esencia como ser humano”, explicó la cantante, quien luego enumeró las características que más adoraba sobre su papá.

“Tu sonrisa siempre me encantó, tu simpleza frente a la vida, tu alegría y ternura. Hoy tengo mil razones para sonreír, y aunque tu ausencia me sigue doliendo muchas noches, siento que por fin he vuelto a mí”, dijo.

“Hoy simplemente veo la vida distinta, y no quiero perder un segundo más. Gracias por decirme tantas cosas con tu partida. Jamas lo imaginé. Seguimos conectados... por siempre. Gracias mi Papo mágico”, cerró la ganadora de la primera temporada de ¿Quién es la Máscara?.