Daniela Castillo confirmó la muerte de su padre tras contagiarse de Covid-19

Mediante un breve aviso en redes sociales, Daniela Castillo confirmó la muerte de su padre a los 95 años de edad. Arturo Castillo se encontraba luchando contra el Covid-19, tras contagiarse a mediados de julio.

En aquella instancia, la cantante pidió cadenas de oración en nombre de su progenitor. “Si supieras cómo te extrañamos, Papo. Cómo desearía estar abrazándote y haciéndote reír en estos momentos“, escribió.

Días más tarde, entregó detalles sobre su estado de salud indicando que la evolución de su padre era lenta pero favorable. “Para toda la gente que me ha preguntado cómo está mi Papo, él sigue evolucionando, lento pero evolucionando. Para los que no saben por qué he posteado algunas cadenas de oración, se contagió hace dos semanas de Covid-19″, dijo, indicando que su madre también se había contagiado.

Daniela Castillo confirmó la muerte de su padre

Tras agradecer a quienes participaron de las cadenas de oración, la cantante explicó que su madre ya se había recuperado de la enfermedad. Un escenario muy distinto al de su padre, quien falleció el pasado jueves en medio de su lucha contra el Covid-19.

La cantante confirmó su fallecimiento con un breve mensaje en redes sociales. “Hoy partió mi Papo. Descansa Papo. Te lo mereces“, escribió a través del formato historias. Junto a sus palabras, Daniela Castillo adjuntó una fotografía de su padre, tras su partida a los 95 años de edad.