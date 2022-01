Cristián Sánchez dedicó mensaje a su fallecido hermano: “Me encanta sentirte cerca”

A seis meses de la partida de su hermano Aníbal, Cristián Sánchez se manifestó con un emotivo mensaje en redes sociales. El animador le dedicó algunas palabras, indicando que lo ve reflejado en sus hijas, en situaciones cotidianas, e incluso en sus sueños.

“Cuchumbi lindo, han pasado ya seis meses... ¡pero siempre estás! En mi corazón, en mis recuerdos... ¡Te veo en todas partes! Te veo en la Cotepinita y en la Emi, te veo en los ojos de la Ángeles, te veo en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín, te veo en cada cosa que me pasa y digo ‘este es Cuchumbi que me quiere decir algo’”, señaló.

Aníbal, hermano menor de Cristián Sánchez El animador recordó a su hermano a seis meses de su partida (Instagram)

“Te veo en sueños (muchas veces, ¡y cada vez más reales!). Te veo en la calle cada día, en cada esquina. Se me paran los pelos porque creo que te veo, ¡y no eres tú! Pero estás en todos lados y me gusta”, agregó el animador, indicando: “Me encanta tenerte cerca y sentirte cerca... con esos ojos celestes gigantes y esa sonrisa que nunca se apagará. ¡Te quiero mucho!”.

La partida de Aníbal, hermano de Cristián Sánchez

Recordemos que Aníbal falleció a los 39 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer. La información fue dada a conocer por la animadora y esposa de Cristián Sánchez, Diana Bolocco, quien lamentó el fallecimiento de su cuñado mediante una publicación en redes sociales.

“Fue un maravilloso privilegio conocerte por más de 14 años. Agradezco cada uno de los momentos que vivimos juntos. Tus ojazos elocuentes, tu sonrisa constante, tu humildad, tu segundo plano por elección y tu maravillosa disposición para ayudar siempre”, escribió.

“Qué privilegio también haberte podido acompañar en tu paso a otra dimensión. Aquí estaremos para la Marita y para tus niñitas preciosas. Te quiero con toda mi alma. ¡Vuela alto Aníbal querido!”, agregó, junto a una fotografía de su cuñado.

Aníbal era el hermano menor de Cristián Sánchez. Tras ser diagnosticado con cáncer, el animador le brindó su completo apoyo e incluso lo acompañó durante sus tratamientos en el centro oncológico MD Anderson, en Houston, Estados Unidos.

Si bien en enero del año siguiente el animador reveló que su hermano había finalizado su tratamiento, en diciembre pidió oraciones para la nueva cirugía a la que debía someterse. En marzo reveló que viajaría nuevamente a Houston con su hermano para recibir un nuevo tratamiento oncológico, por lo que nuevamente pidió oraciones en su nombre. Sin embargo, la batalla terminó meses después.