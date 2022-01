Fernando González y Luciana Aymar partieron el año llenos de alegría, al celebrar el segundo cumpleaños de su hijo Félix el pasado 1 de enero. La argentina compartió fotografías de la fiesta a través de redes sociales, en donde se los vio disfrutando de una distendida jornada junto a sus más cercanos.

“¡Feliz cumple mi piriguin! Llegaste a nuestras vidas con tan solo 1,4 kilogramos y hoy sos todo un terremoto. Que sigas sonriendo y corriendo. Te amamos”, escribió junto a los registros, en los que también aparece su hija Lupe, nacida en septiembre del año pasado.

Fernando González y Luciana Aymar celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Félix (Instagram)

Por su parte, Fernando González reaccionó al cumpleaños de su hijo con un mensaje publicado en la misma plataforma. “Muy celebrado el cumpleaños de Félix y la llegada del 2022″, puso en su perfil, junto a los mismos registros compartidos por la mejor jugadora de la historia de hockey césped.

El nacimiento del primer hijo de Fernando González y Luciana Aymar

Recordemos que Fernando González y Luciana Aymar recibieron a su primer hijo, Félix, el 31 de diciembre del 2019. La argentina anunció su llegada a principios de enero, varios días después del nacimiento. “Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices”, escribió junto a una fotografía del parto.

Félix nació por cesárea, luego que su madre estuviera una semana hospitalizada por un cuadro de presión alta. “Todavía creo no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio. Nació por cesárea el 31 de diciembre, pesó 1,600 kg y es muy inquieto el chikitin. Solo tiene que subir de peso hasta que los médicos le den el alta”, detalló Aymar.

En el programa De tú a tú, conducido por Martín Cárcamo, revelaron que la llegada de Félix no estuvo exenta de complicaciones. Y es que el pequeño tuvo que pasar 45 días en neonatología debido a su parto prematuro. Aymar sufrió preclampsia durante su embarazo, por lo que tuvieron que adelantar su nacimiento.

“Fuimos por 15 días (a Argentina) y nos terminamos quedando. El 25 me internan y Félix nació el 31. Se me disparó la presión. A partir de ahí estuve internada, me medicaron. Con la presión tenía días buenos y días no tan buenos. El médico el 31 decidió que Félix iba a estar mejor afuera de la panza. Me lo sacaron y pasó 45 días en neonatología, que es súper desgastante para las madres. Lo ves ahí y no te lo puedes llevar. Te parte el alma”, contó la deportista.

“Cuando nos dijeron ‘mañana se van’, no lo podíamos creer. Estábamos felices, pero a los 15 días salió la pandemia. Mis padres lo vieron dos veces antes de venirnos”, agregó.