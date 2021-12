Rafael Araneda se refirió al estado de salud de su madre: “Un día mal, un día súper mal”

El pasado jueves, Rafael Araneda entregó detalles sobre el estado de salud de su madre durante una transmisión en vivo junto a Titi García-Huidobro. El animador inició la dinámica mientras su colega conducía hasta la Radio Pudahuel para realizar el penúltimo programa del año, de Cuéntamelo Todo.

Quienes se unieron a la transmisión pudieron interactuar con el famoso, quien contestó algunos de los mensajes que recibió. Sin embargo, uno de los más llamativos vino por parte de un usuario, quien le preguntó por el estado de salud de su madre, quien recientemente cumplió 94 años de edad.

“¿Mi mamita cómo está? Un día mal, un día súper mal, y un día un poquito mejor de mal, con respecto a la salud. Con respecto al ánimo, y para la salud que ella tiene, yo la veo súper bien”, comentó Rafael Araneda.

“Tiene una potencia extraordinaria”, agregó el animador, quien también reveló que regresaría a Miami durante los próximos días. “Me voy el sábado o el domingo. Depende de cómo me atiendan, de cómo me atienda mi mujer, en mi casa. Si está buena la onda, me quedo un día más. Si no, me voy”, bromeó.

Rafael Araneda y el delicado estado de su madre

En noviembre pasado, Rafael Araneda dio a conocer el delicado estado de salud de su madre en conversación con Titi García-Huidobro. El animador se refirió al tema luego de ausentarse a un capítulo del programa Cuéntamelo Todo, que conduce junto a la locutora en Radio Pudahuel.

“Mi viejita se está apagando de a poquito, no hay ninguna enfermedad puntual. Y yo tuve el privilegio de estar aquí con ella, para hablarle y agradecerle y de sentirme orgulloso de ella por sus casi 94 años”, explicó.

Según reveló, el médico de su madre le recomendó regresar al país para acompañarla, por lo que inmediatamente viajó a Chile. Recordemos que el famoso se encuentra radicado en Estados Unidos, en donde se desenvuelve como conductor del programa Enamorándonos, de Univisión.

Luego de varios días junto a su madre, el animador regresó a su hogar en Miami. “Mi mamá está mal. Pero cuando digo mal, no es una enfermedad específica, sino que es porque está viejita. Y es lo que la medicina determina como falla multisistémica. Las cosas empiezan a fallar porque están viejitas”, contó sobre su visita.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que regresó nuevamente al país. Y es que el animador viajó junto a su familia para pasar las fiestas de fin de año junto a su madre, cumpliendo la promesa que esta le hizo durante su último viaje. “Me dijo ‘nos vemos para Navidad’, así que espero y confío en su palabra”, reveló Rafael Araneda.