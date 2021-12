Rafael Araneda reveló promesa que le hizo su madre: “Confío en su palabra”

Hace un mes, Rafael Araneda dio cuenta del complicado estado de salud de su madre. El animador se refirió al tema en su programa junto a Titi García-Huidobro en Radio Pudahuel, tras ausentarse repentinamente de un capítulo.

“Mi viejita se está apagando de a poquito, no hay ninguna enfermedad puntual. Y yo tuve el privilegio de estar aquí con ella, para hablarle y agradecerle y de sentirme orgulloso de ella por sus casi 94 años”, contó.

Debido a la lejanía que mantiene por su trabajo como conductor del programa Enamorándonos, de Univisión, el médico de su madre le recomendó regresar al país para estar junto a ella, por lo que inmediatamente consiguió pasajes para visitarla en su hogar.

Rafael Araneda viajó desde Estados Unidos a Chile, y ahora se encuentra de vuelta en su hogar. Luego de 8 días acompañando a su madre, el animador entregó detalles sobre su visita al país y el actual estado de salud de su progenitora.

“Mi mamá está mal. Pero cuando digo mal, no es una enfermedad específica, sino que es porque está viejita. Y es lo que la medicina determina como falla multisistémica. Las cosas empiezan a fallar porque están viejitas”, señaló, según consigna Meganoticias.

“Estuvimos 8 días, toda la familia reunida, se le dio hasta la extremaunción o los santos óleos porque ella es muy creyente, es muy católica y lo pidió. Conversamos, nos hablamos cositas lindas. A ratitos estaba más ida, otros más conectada”, agregó.

Rafael Araneda reveló la promesa que le hizo su madre

El animador destacó los momentos que pasó junto a su madre durante los 8 días que estuvo en el país, y reveló la promesa que le hizo su madre antes de regresar a Miami. “Me dijo ‘nos vemos para Navidad’, así que espero y confío en su palabra”, contó.

“Yo creo que así va a ser, ya está un poquito mejor, pero eso no quiere decir que ella tenga algo que se vaya a mejorar. No, el cuerpo ya no funciona como uno esperaría que funcione”, remarcó el animador.