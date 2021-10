Kirsten Dunst en sexy y elegante look “total black” luce su cuerpo post parto

Kirsten Dunst es de las actrices más exitosas, que alcanzó la fama con su personaje de Mary Jane en la trilogía de Spider-Man.

La famosa se encuentra en su mejor momento, pues sigue cosechando éxitos en su vida profesional y personal.

Y es que actualmente se encuentra promocionando la película The Power of the Dog donde dio vida a Rose.

Además, acaba de convertirse en madre por segunda vez, pues hace solo 5 meses tuvo a su hijo James con su esposo, el también actor Jesse Plemons.

Kirsten Dunst reaparece tras convertirse en mamá y deslumbra con su look

Para promocionar su nueva película, la famosa ha reaparecido tras ser mamá por primera vez, y deja ver que luce de maravilla.

Luciendo sus curvas post parto con orgullo y elegancia, Kirsten dio clases de estilo con un look “total black”.

La famosa llevó una falda midi con aberturas en las piernas, que combinó con una camisa y complementó con un blazer en tono negro.

Este atuendo fue una combinación perfecta entre sensualidad y clase, y complementó con unas medias de mallas y stilettos en negro también.

Su cabello lo llevó suelto, luciendo un bob con ondas en las puntas y con raya de lado, dejando ver que está en su mejor momento.

Otro atuendo con el que lució como toda una princesa fue un maxi vestido verde con estampado de flores.

Era una pieza de mangas largas y abullonadas, ajustado en la cintura, suelto en la falda, plisado, y con cuello redondo, que combinó con tacones en tono vinotinto.

“Wow siempre será nuestra hermosa Mary Jane”, “que bella se ve”, “irradia luz y felicidad”, “es la mamá más linda”, y “ni parece que acaba de tener un bebé OMG”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa una gran lección de amor propio y aceptación y es que tras tener un hijo no se puede recuperar el cuerpo de antes rápidamente, y está bien.

El cuerpo se transforma, pero debes lucirlo con orgullo y seguridad, pues sigues siendo hermosa y poderosa.

Más de este tema

Kirsten Dunst fue madre por segunda vez y se une a las famosas que mantuvieron ocultos sus embarazos

Así han sido los dos embarazos de Kirsten Dunst, la actriz de ‘Spiderman’

Kirsten Dunst en transparencias presume el lado más sexy de la maternidad

Te recomendamos en video