Joy Huerta posa junto a su esposa y nos recuerda que el amor va más allá de las preferencias

Para Joy Huerta, vocalista de Jesse & Joy, la vida ha traído grandes alegrías a su corazón desde que inició una vida al lado de su esposo Dian Atrim.

La cantante no sólo sigue sumando éxitos en su carrera musical sino que también ha hecho realidad su sueño de formar una familia al lado de ella.

Y aunque Joy misma dicho que no había querido hablar abiertamente sobre su relación, hoy se muestra más libre que nunca, convirtiéndose en una voz para quienes luchan por un amor sin prejuicios.

La también compositora publicó una tierna instantánea con un poderoso mensaje para celebrar el Día Nacional de Salir del Clóset, el cual forma parte de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+,

View this post on Instagram

“Te amo con mi vida y para siempre @dianaatrim amarte me hace fuerte, me hace valiente. Y mostrarle al mundo nuestro amor me da esperanza de un futuro donde hay mas compasión, empatía y respeto. Deseo que un día no lejano, ya no se salga del closet y amar sea solo eso, amar en una unión con consentimiento #happycomingoutday“, escribió en la publicación.