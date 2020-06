La verdadera razón por la que Joy Huerta ocultó que sería mamá

Para Joy Huerta, vocalista de Jesse & Joy, la vida ha dado un giro de 180º desde que abrió su corazón al público con respecto a su sexualidad. La cantante siempre había sido muy hermética sobre su vida privada sin embargo, sin embargo, desde que llegó la pequeña Noah a su vida, ha dejado ver su lado más privado.

Recientemente la intérprete de Espacio Sideral posó junto a su esposa Diana Atri y su hija Noah en la portada de la revista Hola!, en torno al mes de celebración del Orgullo Gay. En entrevista, ambas hablaron por primera vez sobre cómo ha sido su relación, así como todo lo que han aprendido con respecto a ser mamás.

Una de las cosas que llamó la atención fue el hecho de que la cantante mantuviera en secreto que estaba esperando un bebé. Fue en abril de 2019, cuando a través de una publicación en Instagram, dio a conocer que había decidido formar una familia junto a otra mujer

“…Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino”, escribió Joy en un post donde compartió un ultrasonido de su bebé.

¿Por qué había decidido ocultar el embarazo?

Para empezar, quien cargó a la bebé fue su esposa. Aunque en un principio habían decidido que sería Joy, la inseminación no funcionó por lo que lo intentaron en Diana, hasta que se logró.

Joy reveló que una de las razones por las que decidieron ocultarlo era que su esposa tenía supersticiones con respecto a hablar demasiado sobre el embarazo. Esto hizo que quisiera esperar hasta que naciera. SIn embargo, un rumor provocó un giro inesperado en sus planes.

"Nuestro plan era anunciarlo una vez que la tuviéramos en brazos èro de pronto salió una publicación que decía que yo había rentado un vientre y en el momento en que escuché eso supe que era muy importante que mi hija supiera que yo le había puesto alto a ese rumor"

Joy Huerta sin duda se ha convertido en una de las mujeres más inspiradoras del momento. No sólo nos ha llegado al corazón a través de su hermosa voz sino que también con su historia de amor.

Ante muchos, el hecho de que la felicidad de Joy esté al lado de una mujer y no un hombre, sigue siendo sorprendente. Después de todo, la sociedad nos ha impuesto muchas ideas en torno a lo que debe ser la "familia ideal". Pero no, Joy es el ejemplo claro que cuando el amor es tan fuerte y puro, no sigue reglas.

A Joy poco le importan las críticas y los juicios que van en contra de haber formado una familia al lado de otra mujer. Después de todo, para ella lo más importante es el amor y que en ellas ha encontrado su refugio.

