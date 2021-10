Drew Barrymore no deja que sus hijas vean redes sociales y toda mamá debe escuchar

La actriz Drew Barrymore es estricta cuando se trata de proteger a su familia. La famosa habló abiertamente sobre la razón por la cual sus hijas tiene prohibido usar las redes sociales y ella tampoco comparte fotos de ellas. Sus fans le aplaudieron por ser una buena madre y por compartir este tip con nuevas madres.

Drew Barrymore habla sobre su estilo de crianza

La famosa de 46 años de edad platicó con Dax Shepartd para su podcast Armchair Expert y dijo la razón por la cual ya no publica fotografías de sus hijas Olive de 9 años y Frankie de 7 años, a quienes comparte con su ex esposo Will Kopelman.

La famosa dijo que deseaba que pudieran ser niñas y que cuando se trata de su seguridad es como un Doberman. Por eso las deja ver TikTok, pero no tienen permitido tener su propia cuenta ni hacer videos. Tampoco aparecerán en su programa de televisión The Drew Barrymore Show.

Esto se debe a que Drew siente que nunca tuvo la oportunidad de solo ser una niña, pes comenzó a trabajar desde temprana edad y nunca se detuvo, lo cual le trajo problemas de salud mental.

La actriz ahora ve hacia su pasado y se da cuenta que el director Steven Spielberg fue la única persona paterna que tuvo, ya que ella asegura que siempre la cuidó y que no le gustaba cuando intentaba actuar más grande de su edad.

“Eso es lo que un padre debe hacer. Nunca nadie me hizo sentir de ese modo y yo no lo entendía mientras crecía, pero ahora me doy cuenta que en realidad era la única figura paterna que tuve.”

Al mismo tiempo reveló que sus hijas no pueden perforarse las orejas hasta que tengan 10 años porque él la hizo esperar hasta esa edad para poder usar aretes.

La famosa de 46 años de edad comenzó su carrera desde temprana edad. En 1982 participó en la película E.T. Sin embargo la presión de la fama la hizo caer en adicciones desde pequeña. A la edad de 12 años lidió con adicciones a drogas y alcohol.

Además de la fama, sus adicciones estuvieron influenciadas por su dinámica familiar, su padre John Drew Barrymore era alcohólico. Cuando sus padres se divorciaron cuando ella tenía 9 años, su madre Jaid la llevaba a clubs nocturnos cinco días a la semana, donde ella comenzó a tomar drogas.

Recientemente confesó que a la edad de 13 años, su madre la internó en un hospital psiquiátrico debido a sus adicciones. Como ella lo describe, piensa que su madre había creado a un monstruo y no sabía cómo controlarla, así que la internó para intentar protegerla. Estuvo internada por año y medio y su madre solo la visitaba ocasionalmente.

A los 14 años de edad Drew se emancipó y fue separada de sus padres legalmente. Se mudó a un departamento sola a pesar de ser solo una adolescente.

