Adele nos enseña que el divorcio no es igual a fracasar sino luchar por tu felicidad

Aunque muchos crean que un divorcio es igual a un fracaso en todo sentido, en realidad es una gran oportunidad para que surja y se fortalezca el amor propio, tal como lo demostró la cantante Adele.

Nadie se casa pensando en separarse, pero las circunstancias en la vida a veces hacen que ese sea el único camino después de mucho intentarlo.

En caso de que eso suceda, ponerse a uno mismo en primer lugar es fundamental, pues nadie merece vivir infeliz, insatisfecho o con un amor que simplemente ya no es lo que quieres.

“Simplemente ya no estaba bien para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No era miserable, pero me habría sentido miserable si no me pongo a mí misma en primer lugar”, declaró la intérprete de Someone like you en una entrevista.

“Solo estaba haciendo los movimientos y no estaba feliz. Fue solo: ‘quiero que mi hijo me vea realmente amar y ser amada’. Es muy importante para mí. Desde entonces, he estado en mi viaje para encontrar mi verdadera felicidad”, agregó en la inspiradora charla que nos recuerda que nunca es tarde para perseguir la verdadera satisfacción personal.

Sin embargo, Adele reconoció que el divorcio te cambia la vida

Porque comienza una nueva etapa de reinvención y autodescubrimiento, cargado de mayor fortaleza, madurez y la oportunidad de hacer o probar cosas diferentes.

“Te sacude un poco. ¿Quién soy?, ¿Qué quiero hacer?, ¿Qué me hace verdaderamente feliz? Todas esas cosas”, se cuestionó Adele al tomar al divorcio como opción.

“Recuerdo estar sentada allí con dos de mis amigos… y pensé, ‘¿Cuándo dejaré de sentirme así?’”, Y dijeron, ‘Con el tiempo’. Y yo estaba como, ‘Sí, pero ¿cuánto tiempo?’ Y uno de ellos lloró y dijo: ‘No lo sé. Va a ser un viaje’”, contó.

