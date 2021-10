4 lecciones de amor propio y empoderamiento que nos da Adele

Adele es una de las cantantes más famosas que se ha convertido en una inspiración tras bajar de peso.

Y es que a sus 33 años la famosa luce radiante y espectacular, y no por adelgazar, sino por la seguridad y felicidad que desborda en cada momento.

La celebridad vivió momentos difíciles al divorciarse del padre de su hijo, Simon Konecki, pero, ahora está en su mejor momento, y se siente de maravilla.

En cada aparición la famosa impacta con su belleza, y estilo, y está a punto de estrenar un nuevo tema Easy On Me, el 15 de octubre, perteneciente a su nuevo álbum 30.

Además, recientemente ofreció una entrevista a la revista Vogue, donde se confesó y ofreció detalles de su vida personal, dejando grandes lecciones para todas las mujeres.

Adele: las lecciones de amor propio que nos ha dado

Irte donde no eres feliz

La famosa reveló detalles sobre su divorcio de Simon Konecki y explicó que no hubo infidelidades ni discusiones.

Simplemente ella no se sentía feliz con él, y él “ya no era adecuado para mí. No quería terminar como tanta gente. Me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mi misma en primer lugar”.

Así, nos enseñó que no importa si tienes muchos años de matrimonio o pocos, o si hay hijos de por medio, siempre debes irte donde no te sientes plena ni feliz.

Cambiar tu imagen por ti misma

La intérprete de Hello dejó claro que adelgazó porque el ejercicio la ayudaba a disminuir la ansiedad que sufrió tras su divorcio, y no para lograr un “cuerpo de la venganza”.

“No me interesa una mierda. Lo hice por mí y por nadie más. Entonces, ¿por qué iba a compartirlo? No es nada fascinante. Es mi cuerpo. Haciendo ejercicio me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, sino de volverme fuerte”, dijo Adele.

La famosa nos enseña a buscar nuestra mejor versión

Ser independiente y exitosa

Adele también demostró que una mujer puede hacerlo todo sin necesidad de un hombre al lado.

La celebridad se dedicó a ser madre soltera, y ahora sigue cosechando éxitos, demostrando que una mujer independiente y exitosa puede salir adelante sola.

El divorcio no es un fracaso

La famosa también envió un mensaje poderoso a las mujeres, y es que el divorcio no es un fracaso, y no tienes que sentirte como una perdedora.

“Creo que a la gente le encanta mostrar a una mujer divorciada como si estuviera fuera de control, como: ‘Oh, debe de ser una loca. Debe de haber decidido que quiere ser una puta’; ‘¿Qué es una mujer sin un marido?’. Todo eso es una mierda”.

