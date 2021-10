Adele da un adelanto exclusivo de su nuevo sencillo y será imposible contener las lágrimas

Adele está por todas partes y es que su regreso a la música ha sacudido al mundo entero.

Han pasado cinco años desde que la cantante lanzó su último álbum de estudio, con el cual hizo que “Hello” sonara por todas partes. Pero la espera ha valido la pena y ahora regresa recargada de energía (y llena de sentimientos) con “Easy On Me”.

Si algo nos queda claro es que no importa cuánto tiempo haya pasado, ella siempre siempre tiene el éxito asegurado con sus canciones melancólicas. Ahora está regresando para reafirmar por qué es una de las mujeres más importantes de la industria musical.

Este sábado, la británica tuvo un encuentro especial con los fans a través de sus historias de Instagram, algo que nunca había sucedido. Ella se ha mantenido muy hermética respecto a su trabajo, especialmente sobre la promoción de este sencillo.

Sin embargo, tras la euforia que causó con la entrevista para Vogue USA y Vogue British, decidió dar detalles inesperados de lo que se viene.

El martes, la intérprete de Someone Like You publicó un adelanto del video de su nuevo sencillo. Aunque sólo se escuchan las primeras notas de la melodía, despertó la nostalgia en los fans.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Nadie nunca ha podido predecir el siguiente movimiento de Adele sin embargo, es un hecho que se trata de una canción que nos hará llorar o al meno, que nos estremecerá el corazón.

“Este álbum es autodestrucción, luego autorreflexión y luego una especie de auto redención. Pero me siento preparada. Realmente quiero que la gente escuche mi versión de los hechos esta vez “, dijo la cantante en su entrevista con Vogue.

En 2008, Adele lanzó su álbum de estudio debut, “19”, posicionándose en los primeros lugares con “Chasing Pavements” y “Make You Feel My Love”. Pasaron 3 años para que estrenara el álbum “21”, el cual incluyo los éxitos “Rolling in the Deep”, “Someone Like You”, “Rumour Has It” y “Set Fire to the Rain”. Finalmente, su tercer álbum de estudio “25” fue lanzado hasta 2015, cuyos sencillos principales fueron “Hello” y “When We Were Young”.

La británica no suele estar muy activa en redes sociales pero desde el fin de semana pasado, los fans comenzaron a especular de un nuevo material discográfico cuando espectaculares con el número “30” aparecieron en diferentes puntos alrededor del mundo.

Otra situación que generó sospechas fue la decisión de Taylor Swift de aplazar el estreno del disco “Red Taylor’s Version”, aparentemente para no entorpecer sus respectivos lanzamientos.

En 2016, cuando Adele se presentó por última vez, dijo que seguiría en la industria pero que su meta no es escuchar los aplausos, haciendo referencia a que no importaría si no está en un escenario, ella es feliz haciendo música.

“Aún quiero hacer discos, pero me daría igual si no vuelvo a oír aplausos. Estoy de gira simplemente para agradecer a la gente que ha sido tan solidaria conmigo. El dinero no me importa”, expresó la cantante en una entrevista de 2016 para Vanity Fair.

Su radical transformación tomó a todos por sorpresa pero dejó claro lo importante que es priorizar tu bienestar, lejos de darle gusto a los demás.

Mientras que algunos piensan que es una exageración de su parte desaparecer tanto tiempo y dejar a los fans esperando, para ella ha sido un descanso necesario y bien merecido.

