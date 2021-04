Adele nos enseña que el éxito no está en las tallas

Adele se convirtió en uno de los personajes más destacados del 2020 por la radical transformación física con la que llenó sus publicaciones de halagos y fuertes críticas. Ahora, este 2021 continúa sorprendieron con su nuevo estilo de vida.

Pero lejos de verse ahora más delgada, Adele ha tenido un viaje personal importante que le ha permitido verse tan fabulosa, demostrando que el éxito va más allá de las tallas.

La cantante siempre ha impactado por su poderosa voz perola sociedad también ha sido muy buena para criticar su físico. Es decir, cuando recién comenzaba, nadie creía que aquella chica de “huesos anchos” podría tener éxito en una industria tan exigente

Foto | Twitter SNL.

Por supuesto Adele dejó a todos callados cuando hizo su propia versión de Make You Feel My Love de Bob Dylan para su album 19 y también cuando Rollin’ in the Deep se convirtió en un himno para los despechados que resurgen de una ruptura.

Adele llegó a la cima por su talento, no por su físico.

La sociedad es demasiado exigente cuando se trata de la imagen de su artista favorito y olvida por completo ese lado humano vulnerable.

Olvidamos que todos tienen sus propias batallas y que esa presión que exige a las mujeres de la industria a ajustarse a estándares de belleza poco realistas puede provocar un gran daño.

Adele ahora se muestra más delgada pero no lo hizo por cumplir con las expectativas ajenas sino por sentirse mejor consigo misma y mejorar su salud.

Se dice que Adele perdió peso después de cambiar su dieta y hacer ejercicio con regularidad. La cantante siempre ha sido muy reservada y se ha estado quedando en su casa en Beverly Hills con su pequeño hijo Angelo durante la pandemia.

El deseo de sentirnos atractivas es algo completamente natural, tanto que incluso los animales tienen sus técnicas para atraer a su potencial pareja. Sin embargo, para los humanos la belleza ha estado condicionada por un sin fin de reglas y estereotipos.

Especialmente las mujeres estamos sometidas a un sin fin de creencias sobre nuestro aspecto. Que si somos “demasiado delgadas” o “demasiado gordas”, que si tenemos los senos grandes o pequeños. Pero mientras que cada vez han surgido más movimientos body possitive que busca la aceptación de los diferentes tipos de cuerpo, la sociedad no termina por ponerse de acuerdo.

Aunque los titulares parecen seguir insistiendo en que una mujer que baja de peso “se ve más bella que nunca”, o que finalmente “alcanzó el éxito” como sucedió con Adele, hemos aprendido que no es cuestión de tallas sino de trabajo y una gran dedicación.

Sí, Adele puede ser una motivación para muchas que quieren bajar de peso y creen que no podrán lograrlo pero realmente se necesita tener mucho criterio y sentido común para no terminar en ese ciclo vicioso de que “si no lo logras, entonces seguirás siendo fea”.

Es momento de dejar de pensar que el valor de una mujer está sus medidas.

Ya se ha dicho antes: la pérdida o ganancia de peso de una mujer no es un significado de belleza. ¿Por qué seguir alimentando esa discusión y hacerla parte de nuestro día a día? Adele es hermosa y siempre lo ha sido. Ella no es más o menos ahora y su camino también ha sido admirable. Pero el peso no determina tu valor ni tampoco la opinión de otros.

