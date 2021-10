El “efecto Adele” o cómo resurgir cual ave fénix tras hacer una pausa

¡Adele ha vuelto! Y lo está haciendo como las grandes con un nuevo sencillo y un especial para Vogue en el que se sinceró como nunca.

Han pasado cinco años pero la espera ha valido la pena. Adele está regresando para retomar su lugar como una de las mujeres más importantes de la industria musical. Y no es que haya desaparecido, simplemente decidió hacer una pausa en su carrera para enfocarse en otros sueños pero sobretodo, en su paz mental.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Fue a través de un breve video en blanco y negro que la cantante hizo el inesperado anuncio, despertando la nostalgia de sus viejas melodías.

Nadie nunca ha podido predecir el siguiente movimiento de Adele pero eso es lo que ha hecho que esté en la mira, aún cuando no se deje ver.

Y es que sin importar el éxito que haya obtenido con cada una de sus canciones, ella siempre se ha tomado el tiempo para enfocarse en sí misma.

La cantante británica de 33 años luce espectacular en la portada de la edición de noviembre de American Vogue y de British Vogue, con un lanzamiento simultáneo, algo que nunca antes había sucedido.

Adele aparece en una de las portadas con un vestido verde vibrante de Valentino Haute Couture con pendientes Cartier. En la otra, fue ataviada con un escotado vestido amarillo canario y el cabello peinado en ondas.

Para resurgir de las cenizas, el ave fénix debe arder primero

Aquella frase “resurgir de las cenizas como ave fénix” parece quedar como anillo al dedo cuando hablamos de Adele.

Quizá muchos pensaron que la cantante se mantenía alejada por capricho pero en realidad, estaba luchando contra sus propios demonios, entre la ansiedad, el divorcio y hasta el lado oscuro de la maternidad. Hacer una pausa era más que necesario.

#EsTendencia: Más fotos de @Adele para VOGUE British en su edición de Noviembre 😍 pic.twitter.com/z81sM6y2DK — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 7, 2021

“Nos han entrenado como mujeres para seguir intentándolo, incluso por las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. En ese momento me rompió el corazón, pero ahora lo encuentro muy interesante cómo nos dicen que lo aguantemos”, dijo sobre su divorcio.

Necesitamos desafiarnos y luchar para superar el conflicto. Necesitamos expandir los límites dentro de los cuales hemos estado viviendo, para pensar en nosotras mismas como seres que pueden hacer y lograr más.

#EsTendencia: Más fotos de @Adele para la revista American VOGUE 🇺🇸 en su edición de Noviembre 🔥 pic.twitter.com/UwlVnBpPyP — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 7, 2021

La sociedad nos ha hecho creer que hacer una pausa es debilidad, que quienes claudican, jamás alcanzarán la cima. Sin embargo, ¿cómo podrías ser mejor si no estás bien con lo que estás viviendo?

Un descanso nos da el reinicio que necesitamos para conocernos y entendernos y así podamos volver a la realidad con más claridad.

Adele siempre se tomó su tiempo para lanzar cada uno de sus álbumes pero el espacio entre “25” en 2015 e “Easy On Me” (2021) se ha sentido una eternidad.

Especialmente fue un gran impacto porque en ese tiempo no es tuvo estática y en 2020 reapareció luciendo una drástica transformación física. “El gimnasio se convirtió en mi tiempo. Me di cuenta que cuando hacía ejercicio, no tenía ansiedad. Nunca se trató sobre perder peso.”

Las cosas no suceden de inmediato. Tenemos que darnos tiempo para estar con nosotras mismas, replantear nuestras metas o encontrar nuevos caminos.

“Este álbum es autodestrucción, luego autorreflexión y luego una especie de auto redención. Pero me siento preparada. Realmente quiero que la gente escuche mi versión de los hechos esta vez “, dijo a Vogue.

No es que hacer una pausa haga que el dolor, el estrés y los problemas se desvanezcan. Sin embargo, nos permite tomar decisiones que nos lleven a sanar y a resurgir de las cenizas en el momento indicado.

