Adele regresa a la música y prueba lo importante que es priorizar tu salud mental

Adele es definitivamente una de las mujeres más importantes de la industria musical pero los fans han tenido que esperar más de cinco años por un nuevo álbum.

La espera casi ha terminado y la cantante está por estrenar un nuevo sencillo llamado “Easy on Me” el próximo 15 de octubre.

El anuncio se hizo a través de un breve video en blanco y negro en el que se ve a la cantante colocando una cinta de casete en la radio de un automóvil, subiendo el volumen y conduciendo. mientras las páginas de partituras salen volando por las ventanas.

En 2008, Adele lanzó su álbum de estudio debut, “19”, posicionándose en los primeros lugares con “Chasing Pavements” y “Make You Feel My Love”. Pasaron 3 años para que estrenara el álbum “21”, el cual incluyo los éxitos “Rolling in the Deep”, “Someone Like You”, “Rumour Has It” y “Set Fire to the Rain”. Finalmente, su tercer álbum de estudio “25” fue lanzado hasta 2015, cuyos sencillos principales fueron “Hello” y “When We Were Young”.

Si bien la londinense siempre se ha mantenido en la cima de las listas de popularidad, nadie sabe cuál o cuándo será su siguiente movimiento.

El fin de semana los fans comenzaron a especular de un nuevo material discográfico pues espectaculares con el número “30” fueron colocados en diferentes puntos alrededor del mundo.

Otra situación que generó sospechas fue que Taylor Swift aplazó el estreno del disco “Red Taylor’s Version”, aparentemente para no entorpecer sus respectivos lanzamientos.

“Tengo algunas noticias que creo que les van a gustar: ¡mi versión de Red saldrá una semana antes de lo programado (incluido el vinilo de 4 discos) el 12 de noviembre! No puedo esperar para celebrar el 13 contigo y nuestro nuevo / viejo álbum de otoño de desamor”, se lee en la publicación de Swift.

Priorizar tu salud mental nunca será una exageración

Sin importar el éxito que Adele obtenga con cada una de sus canciones, ella siempre se ha tomado el tiempo para enfocarse en sí misma.

Mientras que algunos piensan que es una exageración de su parte desaparecer tanto tiempo y dejar a los fans esperando, para ella ha sido un descanso necesario y bien merecido.

“Aún quiero hacer discos, pero me daría igual si no vuelvo a oír aplausos. Estoy de gira simplemente para agradecer a la gente que ha sido tan solidaria conmigo. El dinero no me importa”, expresó la cantante en una entrevista de 2016 para Vanity Fair.

En 2011, la cantante decidió concentrarse en formar una familia al lado del empresario británico Simon Konecki. Luego de casi un año de relación, el 19 de octubre de 2012 tuvieron a su primer hijo llamado Angelo. “Sentí que realmente estaba viviendo. Tenía un propósito, el cual antes no tenía”, dijo la Adele sobre convertirse en madre.

A pesar de que nunca dio detalles de su relación ni tampoco compartió lo que sucedía en su vida personal, la intérprete de “Hello” se separó de Konecki en 2019 y fue hasta 2021 que firmaron el divorcio oficialmente.

Fue entonces cuando Adele inició una nueva etapa en la que se enfocó en transformar su físico pero sobretodo, cuidar de su mente.

Su radical transformación tomó a todos por sorpresa pero dejó claro lo importante que es priorizar tu bienestar, lejos de darle gusto a los demás. A pesar de que se llenó de cuestionamientos sobre lo que había hecho para verse así o si es que fue por presión social de verse “como todas”, ella nunca se ha preocupado por responder.

Ahora, la ganadora de 15 Grammys está lista para volver, con nueva imagen, una voz más potente y recargada de energía.

Adele sabe que todo lo que está haciendo ahora ha sido decisión propia y que no necesita cambiar para encajar.

