Adele critica la reacción de las mujeres a su pérdida de peso y nos hace reflexionar

Después de estar varios años bajo perfil, Adele reapareció transformada física y emocionalmente pues no solo tuvo una pérdida de peso de más de 70 kilos, sino también salió fortalecida tras atravesar un divorcio.

De hecho, esa fue su principal motivación para hacer ejercicios y llevar una vida más sana, ya que encontró en la actividad física una manera de liberar la ansiedad después de que su vida se “viniera abajo” tras cumplir los 30 y separarse.

Así lo compartió en una reciente entrevista con Vogue, donde se sinceró sobre cómo atravesó todo este camino, sin embargo, reconoce que lo peor estuvo cuando empezó a hacer apariciones públicas y se sometió al escarnio público.

“Mi cuerpo ha sido cosificado a lo largo de toda mi carrera. No solo ahora. Comprendo que pueda haber sido toda una sorpresa”, comenzó diciendo según Quién.

“Entiendo por qué algunas mujeres se sintieron especialmente dolidas. A nivel visual, yo representaba a muchas de ellas, pero sigo siendo la misma persona. Lo peor de todo es que las conversaciones más brutales se produjeron entre otras mujeres acerca de mi cuerpo. Me sentí muy decepcionada, consiguió herir mis sentimientos“, agregó.

Con esos comentarios, la intérprete de Someone like you quiso hacerle reflexionar a otras sobre el daño que causa opinar sobre el cuerpo de terceros, incluso si se trata de celebridades pues son mujeres reales e imperfectas como cualquiera.

El camino de pérdida de peso de Adele

Pero para llegar a ser esa nueva mujer, Adele tuvo que someterse a meses intensos de preparación física y buena alimentación, para lo que aprovechó los meses de encierro durante la pandemia para completar su pérdida de peso y alcanzar una forma física deseada.

La pérdida de peso de Adele dejó al mundo sorprendido. Pinterest The Mirror UK.

Conforme con el mismo medio, el secreto de la británica estuvo en hacer pesas por la mañana y practicar algún tipo de actividad como el boxeo por la tarde, reservando las noches para realizar cardio. Por otro lado, su alimentación se centró en la dieta Sirtfood.

