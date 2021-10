Yalitza Aparicio nos enseña que las críticas a la apariencia no te definen

Desde que Yalitza Aparicio saltó a la fama con Roma en 2018, se volvió el centro de las críticas de muchos detractores que rechazaron a la mexicana por su orígen étnico, su inexperiencia en la actuación y, especialmente, por su aspecto físico.

La joven de 26 años explotó en lo más alto de Hollywood luciendo totalmente opuesta a lo que indican los patrones de belleza que durante años construyó la sociedad y por eso, se convirtió en una figura incómoda para muchos.

Sin embargo, tres años después, la oaxaqueña sigue triunfando en campañas publicitarias con grandes marcas, relacionándose con los nombres más conocidos de la industria y participando en buenos proyectos actorales, lo que prueba que su gran secreto fue no escuchar a terceros.

No obstante, decirlo es más fácil que hacerlo. Según Soy Carmín, la actriz se ha sincerado en varias ocasiones asegurando que a veces los malos comentarios produjeron inseguridades en ella, para las que ha tenido que trabajar reforzando su amor propio.

“Si yo en algún momento hubiera dicho ‘Pues no estoy aguantando estas críticas y mejor me regreso a donde estaba, que estaba mejor en donde nadie me decía nada, donde todos me apoyaban’, era como decirle a las personas que estaban confiando en mí que se tienen que rendir“, comentó.