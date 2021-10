Yalitza Aparicio debutó en TikTok y por esta razón recibió muchas críticas

Yalitza Aparicio es una de las actrices del momento y por lo tanto, se sumó a TikTok para seguir en comunicación con sus miles de fans alrededor del mundo, pero sus detractores tampoco dejaron pasar la oportunidad para criticarla.

Inmediatamente, la actriz que protagonizó Roma empezó a explorar las tendencias de la red social y a publicar videos de todos los tipos, los cuales fueron bien recibidos por la mayoría, pero otros se centraron en enviarle malos comentarios.

Según Milenio, entre las opiniones que le hicieron llegar a la joven de 27 años está que posee actitudes que la hacen ver como una persona “poco humilde” y que “ya no es como antes”.

Incluso, en un video donde utilizó un filtro de ojos azules le dijeron que no “olvide de donde viene” y que pronto le darían una estrella en Hollywood, “por ser una sirviente de segunda” en una película, irónicamente.

“Ni nos pela, ya ven, por eso no es bueno subir tan alto”, “No pues estas cosas no te lucen”, “No cabe duda que el dinero cambia las personas”, “Hay actrices con más talento y no le dan tanta publicidad”, “Ya no se sabe en qué mundo vives”; fueron parte de las opiniones que abundaron en la red.

La joven fue víctima de comentarios de todos los tipos.- Instagram @yalitzaapariciomtz.

Yalitza Aparicio no respondió a los ‘haters’ e hizo caso omiso

Algo con lo que ha tenido que lidiar desde que saltó a la fama hace cuatro años atrás con el estreno de la película de Netflix que la hizo ser nominada al Oscar.

