Critican a Yalitza Aparicio por su último look pero ella no necesita opiniones ajenas

Yalitza Aparicio sigue imparable ¡y con justa razón! La mexicana es ahora parte de la campaña que anuncia la colección Primavera 2022 de Prada, portando con orgullo la propuesta de la firma, con un look a cargo del mexicano Pablo Rivera Gil.

Ataviada con una falda a las rodillas y leggings amarillos con motivos geométricos, la actriz se dejó ver como toda una modelo. Además usó un jersey entallado de cuello alto y manga larga amarillo también con estampado geométrico.

La falda de silueta cruzada, con corte por debajo de la rodilla y aberturas volverá a ser un must para estilizar la figura. Además remató con un bolso azul vibrante y cuentas de colores en el cabello.

El look definitivamente nos remontó a esa moda de los 2000, cuando era común la combinación de dichas prendas, sólo que con un toque vibrante y futurista, que es la propuesta de la colección.

A pesar de que la oaxaqueña vuelve a estar en una importante campaña de moda, los usuarios de redes sociales no pierden la oportunidad de criticarla y burlarse de su imagen.

“Nada en contra de tu persona pero el vestuario es horrendo”. “Será muy Prada pero discúlpame, no no no y no!!”. “Ninguna prenda que lleva le favorece a su figura, ya parece que lo hicieran a propósito, miles de otras cosas le quedarían regio, como la van a partir en 3 pedazos”. “Parece que las marcas nada más la usan para dar de qué hablar porque ella es horrible y nada le queda”. “La verdad no es bonita. Hay chicas Oaxaqueñas más guapas y ella la ponen hasta en la sopa”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Y es que no se trata de que a todos nos guste lo que use o hace, pero ¿por qué insultarla y burlarse de ella? Es decir, cuando se trata de Yalitza, los comentarios racistas, machistas y clasistas salen a relucir.

Yalitza se ve segura y sigue triunfando sin importar lo que digan

Instagram

A Yalitza no le importan las opiniones no solicitadas sobre lo que hace o no hace. Ella sabe que la critican por ser una mujer indígena en el mundo del espectáculo y que cuestionan su talento sin embargo, está más enfocada en llegar a quienes se identifican con ella y luchar por dar voz a quien no la tiene.

“Si yo en algún momento hubiera dicho ‘Pues no estoy aguantando estas críticas y mejor me regreso a donde estaba, que estaba mejor en donde nadie me decía nada, donde todos me apoyaban’, era como decirle a las personas que estaban confiando en mí que se tienen que rendir”, comentó durante una participación en el foro He For She del Tecnológico de Monterrey.

La joven de origen oaxaqueño es sin duda una de las mujeres más importantes del momento y su ascenso a la fama sí ha sido una inspiración para muchos pues ha derrumbado muchas barreras en la industria del entretenimiento.

La nominada al Oscar ha sabido aprovechar las diferentes plataformas para dar mensajes importantes a favor de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.

“Al fin y al cabo no te conocen. Como dijera una frase por ahí: ‘Conocen tu nombre, pero no tu historia’. Por eso voy a seguir aquí. Voy a demostrarles que sí se puede. Siempre me ha encantado llevarle la contraria al mundo”, expresó.

