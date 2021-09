Yalitza Aparicio nos enseña que ignorar las críticas destructivas es la clave de la felicidad

Yalitza Aparicio es sin duda una de las mujeres más importantes del momento. Su ascenso a la fama ha sido una inspiración pues ha derrumbado barreras en la industria del entretenimiento que muchos creían imposibles.

Hace unos días, la mexicana deslumbró a todo sal ser portada de la edición de septiembre de la revista Elle. Aunque no es la primera vez que la vemos en una portada de revista, su presencia significa mucho para los tiempos que estamos atravesando.

Aunque las imágenes se llenaron de halagos, algunos no dejaron pasar la oportunidad de plasmar críticas y burlas pues consideran que Yalitza “no debería estar ahí”.

“Afirmar por la fuerza que todos la deben ver guapa, y considerarla buena actriz, es imposible”. “No es guapa, ni bella, ni hermosa, he visto indígenas realmente bonitas, pero a yalitzia o como se llame la quieren hacer ver bella a fuerza”. “No es bonita, no es talentosa, no actúa, no hace nada extraordinario.”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Pero mientras que los haters del Internet se dedican a plasmar críticas destructivas, Yalitza sigue disfrutando del momento, sin hacer caso

Recientemente la también activista compartió una de las fotografías de la sesión que hizo para Elle, demostrando lo orgullosa que está de su trabajo.

“Cuando nuestras raíces son fuertes, nuestra seguridad crece y el follaje se expande para alcanzar nuestros sueños.” se lee en su publicación.

Yalitza aprovechó la oportunidad para celebrar el día internacional de la mujer indígena, el cual sigue causando gran controversia debido a la falta de entendimiento que hay en torno al tema así como la discriminación que las mujeres indígenas siguen sufriendo.

Ignorar las críticas destructivas es la clave de la felicidad

Nadie quiere opiniones no solicitadas por eso, ignorar aquellas palabras necias que sólo buscan ofender y destruir es la clave para seguir creciendo y ser feliz.

Yalitza no presta atención a lo que digan de ella pues sabe que eso sólo la desconcentra de sus metas.

La crítica destructiva es común en una sociedad a la que le cuesta ver a otros triunfar, en la que “el otro” no merece notoridad y en la que se considera que quienes están en la cima “es por algo más” que su talento.

Siempre habrá quien opine algo de ti y no importa lo que hagas, jamás le darás gusto a todos. Es entonces cuando entiendes que lo mejor es ignorar. Lo que los demás opinen de ti no te define.

Yalitza es mucho más que “la actriz de Roma”

La mexicana ha sido invitada a importantes proyectos y eventos en los que se ha mezclado con la crema y nata de la industria. Esto por supuesto, le ha dado la oportunidad de alzar la voz en otras plataformas.

Muchos lo ven como un golpe de suerte pero la realidad es que Yalitza se ha ganadoel respeto y admiración de todos.

A sus 27 años, esta joven oaxaqueña se ha convertido en una voz para los pueblos indígenas que antes no tenían. Yali se ha dedicado a luchar contra la discriminación por motivos raciales, de género y de orientación sexual.

La actriz también sorprendió al hacer debut como columnista del diario The New York Times, donde ha aprovechado para dejar un mensaje contra del racismo en México.

En su cuenta de Instagram, la actriz aseguró que con su participación “busca hacerle llegar al restos de las comunidades este mensaje de que no tenemos que negar nuestros orígenes”.

