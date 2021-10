Violeta Isfel habla de inseguridades sobre su cuerpo y da lección de amor propio

La actriz Violeta Isfel recientemente habló sobre las inseguridades que ha tenido sobre su cuerpo en el programa ‘Mamá dice’, donde rompió el llanto y confesó que no lograba aceptarse físicamente tras haber iniciado un tratamiento de fertilidad. Ahora Violeta compartió una foto sin maquillaje y volvió a hablar del tema, dando una lección de amor propio a sus seguidoras.

Tras revelar las secuelas que le ha dejado un tratamiento hormonal, Violeta compartió un mensaje para sí misma en el cual habló de la aceptación y el bienestar mental. La famosa invitó a sus seguidoras a perdonarse por juzgar su cuerpo.

En una pasada edición de el programa ‘Mamá dice’, la actriz reveló que se sentía agobiada por los síntomas que tenía al estar sometida a un tratamiento de fertilidad.

“Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: “esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido””.