La lección de superación de Salma Hayek al ser rechazada varias veces en Hollywood

Hayek tiene el honor de ser la primera mexicana en recibir una nominación al Oscar.

En la actualidad es una de las actrices más cotizadas del momento en Hollywood. Su poder latino la ha llevado a obtener papeles importantes en el mundo del cine. Es madre, productora, modelo y defensora de los derechos de las minorías y las mujeres que han sufrido violencia doméstica.

Así es Salma Hayek, quien a sus 55 años es un ejemplo de superación, valentía y éxito gracias a su perseverancia e ímpetu, que la llevaron en los inicios de su carrera, en el cine estadounidense, a romper los paradigmas y la mala imagen que se tenía de las mujeres latinas.

Hayek tiene el honor de ser la primera mexicana en recibir una nominación al Oscar (2002), además de las nominaciones al Globo de Oro, al Screen Actors Guild Award y al British Academy Film Award a la mejor actriz. Además de una incontable cantidad de premios y honores internacionales.

Próximamente, la actriz mexicana volverá al mundo del cine, pero con todo un reto: el ser una de las nuevas heroínas del mundo Marvel con su papel de Ajak en Eternals y al lado de Angelina Jolie.

Un camino de espinas

Pero, al principio, no todo fue un camino de rosas, más bien, su inicios en el mundo del cine estadounidense estuvo lleno de rocas, espinas y obstáculos que casi la hacen abandonar sus sueños de ser una gran actriz de Hollywood.

Sin miedo y con tenacidad, su trabajo dio frutos, ella pudo fortalecer la imagen de la mujer latina para abrir camino a otras.

Recientemente, Salma Hayek reveló que, en sus inicios, fue discriminada por ser mexicana y tener acento latino.

“Al principio nadie se fijaba en lo que yo valía. Los productores no querían aceptar a los latinos y el valor del mercado en esa época. Siempre recibí como respuesta: Sólo interpretarás a trabajadoras sexuales, traficante de drogas, esposa o novia y ama de llaves, porque no hay otros roles para ti. Me dijeron también: Cuando abras la boca, el público sólo recordará a sus sirvientas”, aseguró.

El gran cambio

La mexicana tuvo su primera gran oportunidad en la Meca del cine junto a Antonio Banderas en una película de acción.

Ella también contó lo importante que fue en su trayectoria contar con el apoyo del director estadounidense Robert Rodríguez, pues en los 90, el cineasta impulsó su carrera cuando le dio la oportunidad de participar en los filmes Desperado (1995) y From Dusk Till Dawn (1996).

De allí su carrera despegó como la espuma y se hizo indetenible.

“Esa película cambió mi vida, todos voltearon a mirarme, vieron mi talento y de lo que era capaz. Se me abrieron muchos proyectos y, poco a poco, fui asumiendo nuevos retos que me llevaron hasta donde estoy. Estoy muy agradecida por todo lo que me pasó y siempre recuerdo de dónde vengo”, apuntó Hayek a una revista estadounidense.

Al hacer un recuento de su vida y sus grandes éxitos, la actriz no duda en darle un claro mensaje a todas las mujeres: “Siempre pienso en la próxima generación de mujeres, les digo que persigan sus sueños, sus metas, siempre van a tener una mejor oportunidad y salir adelante”.

