La modelo que llevó el vitíligo a las pasarelas, la maravillosa historia de Winnie Harlow

En la escuela sufrió la burla de sus compañeros quienes la llamaban “vaca con machas”.

Si existen un ejemplo de perseverancia, superación, ganas de triunfar y de romper con los estereotipos del mundo de la moda y la pasarela, ese el caso de la canadiense Winnie Harlow, una modelo cuya carrera sigue en ascenso como la espuma y es una fiel portavoz de la enfermedad del vitíligo.

Winnie Harlow saltó a la fama como concursante del ciclo 21 del programa estadounidense America’s Next Top Model en 2014. Y, en la actualidad, con tan solo 27 años es una de las Top Model más cotizadas del planeta y este 2021 su carrera sigue en ascenso.

Pero su paso por el programa de televisión de Tyra Banks solo fue un abreboca del éxito que vendría. Primero comenzó como modelo para la firma de ropa española Desigual y se convirtió en representante oficial de la marca.

Luego, firmó un contrato con la marca de ropa Ashish para su colección y eso sirvió de despegue para que llegara la fama internacional. Hoy, Winnie Harlow ha trabajado como modelo y figura de portadas para Victoria’s Secret, i-D y Dazed, Diesel, Glamour, Complex, Cosmopolitan, Vogue Italia y hasta participó en una campaña para Swarovski. Además de participar en videos musicales con la estrella Beyonce.

Todas somos iguales

La joven modelo atravesó una infancia difícil y llena de traumas.

En la escuela sufrió la burla de sus compañeros quienes la llamaban “la cebra” o “vaca con machas” por su enfermedad de vitiligo.

“A medida que fui creciendo, se fue complicando. Cuanto más grandes son los chicos, se hacen más crueles, y sufrí intimidaciones de gente que me llamaba cebra o vaca”, confesó la modelo en una oportunidad.

En 2017, decidió iniciar una campaña de “desnudo” en su cuenta de Instagram.

La impactante imagen que deja al descubierto sus manchas en la piel revolucionó las redes sociales y en pocos minutos se convirtió en viral.

“La verdadera diferencia no es mi piel. Es el hecho de que no busco mi belleza en la opinión de otros. Soy bella porque lo sé. ¡Celebra tu belleza única hoy (y cada día)! Porque todas las mujeres somos iguales y bellas”, escribió en esa oportunidad.

Desde ese momento, Winnie se convirtió en portavoz de su enfermedad, que no es contagiosa ni tiene otra consecuencia que las manchas, más sensibles a la luz solar.

Mirarte al espejo

Este 2021, Winnie Harlow mantiene su mente positiva e insiste que seguirá rompiendo los estereotipos y cánones tradicionales de la belleza. Recientemente, se le vio lucir un look de impacto en los premios GQ con un vestido naranja con volantes y tacones brillantes.

“Si la vida tiene algo impresionante para mí, estoy dispuesta a recibirlo”, asegura y mantiene su meta de algún día ser la modelo y periodista más famosa del mundo.

Ella quiere demostrar que en esta vida siempre se puede triunfar hasta cuando las adversidades están a flor de piel.

“Abraza tu belleza, ámate a ti misma. No esperes o confíes en que los demás te llamarán hermosa si tú no te lo crees. No necesitas que nadie te lo diga, solo tienes que mirarte al espejo”, es el poderoso mensaje que le da a todas las mujeres.

Mas de este tema:

Las veces que Adamari probó que un mini vestido blanco es ideal para rejuvenecer a los 50

Jennifer Lawrence sin maquillaje muestra su lado más sencillo y real en el embarazo

Camila Cabello sorprende con look “dark” y muestra la versatilidad de su estilo

Te recomendamos en video: